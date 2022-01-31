Коронавирус против Олимпиады. Шоу продолжится, даже если заболеют все

А ведь зимняя Олимпиада вполне могла пройти в Казахстане. Во время выборов столицы Игр-2022 в 2015 году Пекин лишь на 4 голоса обошел Алматы: 44 против 40. Крошечная разница для подобной процедуры. Вот была бы для МОК сейчас задачка. Впрочем, с Китаем получилось не менее интересно. Тут и родина коронавируса, и его свежий штамм «омикрон», который вроде бы менее опасен, но более заразен.

Правила в Пекине более жесткие, чем даже во время Токио-2020, где спортсменов от отеля до арен возили в опломбированных автобусах, чтобы, не дай бог, кто-то не вышел по пути. Антиковидный регламент Пекина-2022 насчитывает 69 страниц.



За 96 часов до вылета в Пекин нужно сдать два ПЦР-теста в разные дни с интервалом в сутки. Причем сдавать их можно только в местах, одобренных посольством Китая в конкретной стране. Положительный результат ставит почти стопроцентный крест на перспективах добраться до главных стартов четырехлетия. На этом уже многие погорели, в том числе призеры прошлых Олимпиад.

Тем, кому повезло прорваться в Китай, тоже не стоит радоваться преждевременно. В самом Пекине тестирование придется проходить ежедневно. По рассказам тех, кто испытал процедуру на себе, допинговые офицеры не проявляют нежности в этом вопросе. Палочку засовывают в нос без лишних прелюдий и так глубоко, что проступают слезы на глазах.

Но эти правила действуют только для привитых. Если по какой-то причине спортсмен не вакцинировался, ему следовало прибыть в Олимпийскую деревню за 21 день до открытия Игр и просидеть все это время в изоляции.

Так, например, поступила 34-летняя сноубордистка и чемпионка Олимпиады в Сочи Патриция Куммер из Швейцарии. Еду ей оставляют под дверью, а вместо тренировок на склоне приходится заниматься йогой.



Среди отказавшихся от подобной лазейки оказалась подруга Куммер, австрийская сноубордистка Клаудия Риглер. При этом она подчеркнула, что не против вакцинации, просто не хочет колоться по своим личным причинам, озвучивать которые не намерена.

Юридические отводы получили несколько несовершеннолетних российских фигуристов (Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова) и фристайлистов (Никита Андреев, Есения Пантюхова и Ксения Орлова). Китайские власти разрешили им прибыть на Олимпиаду в обычном режиме.

Как и в Японии, всем участникам (в том числе журналистам и волонтерам) необходимо установить на свои смартфоны специальное приложение. В нем нужно фиксировать данные о своем здоровье и в случае чего сразу сообщать организаторам. В пресс-центре даже установили специальную камеру, которая фиксирует все контакты, чтобы при положительном тесте у того или иного человека сразу изолировать всех, кто с ним близко общался.

От столь драконовских мер уже пострадало немало спортсменов, включая членов сборной России.



Из-за положительных тестов отечественная команда осталась без лидера мужской команды по фигурному катанию Михаила Коляды. Его заменил другой петербуржец, фигурист Евгений Семененко. Вместо хоккеиста Артема Анисимова на Олимпиаду в срочном порядке вызвали Владимира Ткачева. При этом зачастую болезнь вообще никак себя не проявляет, но если есть положительный тест, сделать ничего не возможно. Так, например, остался без Игр призер Олимпиады-2018 скелетонист Никита Трегубов.



Отдельного рассказа достойна ситуация в биатлонной команде. 26 января российские спортсмены вылетели в Пекин. Впервые за долгое время у отечественных стреляющих лыжников есть шансы на олимпийские медали, но даже эти надежды могут не оправдаться.

Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, а также Ирина Казакевич и Валерия Васнецова не смогли вовремя улететь. В этот раз причина не в болезни, а в чьей-то безалаберности: у них не оказалось специального документа с подтверждением о перенесенном коронавирусе. По регламенту, такие спортсмены должны заполнять специальную форму или кто-то должен сделать это за них.



Первая гонка, в которой они могут принять участие, пройдет 5 февраля, то есть формально время еще есть. Другой вопрос: что делать с акклиматизацией? Плюс биатлонные соревнования пройдут в горах на высоте 1600 м, к чему тоже нужно привыкать несколько дней.

Документы в срочном порядке успели сделать, и 28 января Казакевич и Васнецова все-таки добрались до Пекина. Девушки даже провели первую тренировку, когда пришло новое неприятное известие: Васнецова сдала два положительных теста — ее тут же отправили на изоляцию в карантинный отель.

В Министерстве спорта поспешили заверить журналистов, что спортсмены на протяжении всей подготовки и полета находились в состоянии «пузыря». Где же она тогда заразилась, остается только догадываться.

В итоге на замену Васнецовой срочно вызвали двукратную чемпионку Европы-2022 Евгению Буртасову.

Но не только россияне теряют спортсменов на Олимпиаде из-за коронавируса. Настоящую катастрофу терпит норвежская команда лыжников. 24 января тренер сборной Норвегии Арильд Монсен сдал положительные результат, а 26 января коронавирус подтвердился у лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Так как с больными так или иначе контактировала вся команда, каждый новый тест теперь для них — рулетка.



Очередным проигравшим стал олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер. Теоретически, спустя 15 дней он может прилететь в Пекин при двух отрицательных тестах подряд, но защитить своё звание олимпийского чемпиона он уже не успеет. Чтобы минимизировать риски, трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно на частном самолете покинул сборы национальной команды.

«Пока рано думать, что опасность миновала. Тесты нужно сдавать каждый день, и скрестить пальцы, чтобы всё было хорошо. Никаких гарантий нет», — признался Клебо норвежским журналистам.

По сообщениям организаторов, минувшие сутки принесли 37 новых случаев коронавируса среди уже приехавших в Пекин участников Олимпиады. Из них 12 положительных тестов сдали спортсмены, 8 из которых выявили в аэропорту. То есть четверо все-таки добрались до олимпийской деревни, где наверняка с кем-то успели пересечься.

В общей сложности, коронавирус выявили уже у 176 участников Игр, в числе которых 51 спортсмен. Сами олимпийцы шутят, что за медали будут бороться не самые сильные, а те, кому повезет в коронавирусном казино. Организаторы не намерены отменять или переносить соревнования. Вместо этого они разработали множество сценариев вплоть до самых странных. Так, например, если в последний игровой день заболеют все участники хоккейного турнира, могут объявить двух чемпионов. А если на лед не сможет выйти только один из финалистов, то его заменит победитель игры за третье место. Лишь бы шоу продолжалось.

