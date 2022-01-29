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Токаев: Боевики приехали в Казахстан «под видом гастарбайтеров»

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Боевики, которые участвовали в массовых беспорядках в Казахстане, приехали в страну как трудовые мигранты. Об этом в интервью журналистам рассказал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, людей, руководивших атаками на административные здания, интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов. Токаев уверен, что протесты были «тщательно спланированной террористической акцией с привлечением боевиков из-за рубежа».

«Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта [в Алма-Аты], сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город, и они приступили к руководству операцией», — цитирует президента 29 января телеканал «Хабар 24».

Ранее Токаев назвал системную коррупцию «спусковым крючком» январских протестов. Глава государства призвал правящую партию «Нур Отан» встать в авангарде «беспощадной борьбы» со взяточничеством.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

15 января в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что за время беспорядков в стране пострадали 4,5 тысячи человек, большая часть из которых силовики. Погибли в общей сложности 225 человек, из них 19 полицейских и военных.

Войска ОДКБ полностью вывели из Казахстана 19 января. По фактам терроризма, убийств и насилия расследуется 1 822 уголовных дела.

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Комментарии (27)

Шелудивый пёс
... и протестовали против коррупции?
Analyst
Начальники в постсоветских псевдодемократиях большие фантазёры, видимо держат население за идиотов.
VKuser151346904
Из Силиконовой долины? Токаев, что за бред?!
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