Токаев: Боевики приехали в Казахстан «под видом гастарбайтеров»

Боевики, которые участвовали в массовых беспорядках в Казахстане, приехали в страну как трудовые мигранты. Об этом в интервью журналистам рассказал президент страны Касым-Жомарт Токаев.



По его словам, людей, руководивших атаками на административные здания, интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов. Токаев уверен, что протесты были «тщательно спланированной террористической акцией с привлечением боевиков из-за рубежа».



«Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта [в Алма-Аты], сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город, и они приступили к руководству операцией», — цитирует президента 29 января телеканал «Хабар 24».