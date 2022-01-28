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Токаев: Системная коррупция стала «спусковым крючком» протестов

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Президент Казахстана заявил, что причиной январских протестов была коррупция.

«Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений», — приводит 28 января заявление Касым-Жомарта Токаева его пресс-служба.

По словам Токаева, правящая партия «Нур Отан» должна встать в авангарде «беспощадной борьбы с коррупцией».

Глава государства также отметил, что акции протеста показали упущения в социально-экономической адаптации молодежи.

При этом он уверен, что в начале января его страна столкнулась с «тщательно спланированной атакой».

Токаев сегодня, 28 января, сменил Нурсултана Назарбаева на посту главы правящей партии «Нур Отан».

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

15 января в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что за время беспорядков в стране пострадали 4,5 тысячи человек, большая часть из которых силовики. Погибли в общей сложности 225 человек, из них 19 полицейских и военных.

Войска ОДКБ полностью вывели из Казахстана 19 января. По фактам терроризма, убийств и насилия расследуется 1 822 уголовных дела.

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Комментарии (10)

***_555
Да ладно! То есть иноагенты не при чём.
X-кот
Открыл америку.. бывший наш народ, тоже дорвался .. все как везде на просторах ссср, коммунисты и комсомольцы впереди.
За исключением прибалтики. Там ненависть к коммунистам перевесила и было что терять, пошли на другой берег
Денеб
А уж у нас какая "системная коррупция"! Самая системная и самая коррупционная в мире!
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