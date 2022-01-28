Токаев: Системная коррупция стала «спусковым крючком» протестов

Президент Казахстана заявил, что причиной январских протестов была коррупция.
«Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений», — приводит 28 января заявление Касым-Жомарта Токаева его пресс-служба.
К.Токаев: Шестое. «Nur Otan» должна быть в авангарде объявленной мною беспощадной борьбы с коррупцией, выдвигать полезные инициативы по этой серьезнейшей проблеме. Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений.— President Kassym-Jomart Tokayev's Press Office (@AkordaPress) January 28, 2022
По словам Токаева, правящая партия «Нур Отан» должна встать в авангарде «беспощадной борьбы с коррупцией».
Глава государства также отметил, что акции протеста показали упущения в социально-экономической адаптации молодежи.
При этом он уверен, что в начале января его страна столкнулась с «тщательно спланированной атакой».
Токаев сегодня, 28 января, сменил Нурсултана Назарбаева на посту главы правящей партии «Нур Отан».