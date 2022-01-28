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Рокировка по-казахстански. Токаев сменил Назарбаева на посту главы правящей партии

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Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева выбрали председателем правящей в стране партии «Нур Отан».

«Решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Нур Отан», — сообщает 28 января пресс-служба главы государства.

Кандидатуру Токаева выдвинул бывший глава политической силы, первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Он присутствовал на заседании по видеосвязи.

Ранее в своем обращении 18 января бывший президент заявил, что Токаев скоро будет избран председателем «Нур Отана».

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

15 января в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что за время беспорядков в стране пострадали 4,5 тысячи человек, большая часть из которых силовики. Погибли в общей сложности 225 человек, из них 19 полицейских и военных.

Войска ОДКБ полностью вывели из Казахстана 19 января. По фактам терроризма, убийств и насилия расследуется 1 822 уголовных дела.

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Комментарии (5)

263836471
Нурсултан будут переименовывать???
Abu-Denis
"18 января бывший президент заявил, что Токаев скоро будет избран председателем «Нур Отана»

"Будет избран". То ли дар предвидения, то ли такое предрешенное самоизбрание...
Piter Russo
Двоевластие кончилось..
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