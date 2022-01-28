Рокировка по-казахстански. Токаев сменил Назарбаева на посту главы правящей партии

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева выбрали председателем правящей в стране партии «Нур Отан».
«Решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Нур Отан», — сообщает 28 января пресс-служба главы государства.
Кандидатуру Токаева выдвинул бывший глава политической силы, первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Он присутствовал на заседании по видеосвязи.
Ранее в своем обращении 18 января бывший президент заявил, что Токаев скоро будет избран председателем «Нур Отана».