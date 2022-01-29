FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -5
77.82р86.64р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

В перевернувшейся на Косыгина машине было трое детей. Непристёгнутый мальчик вылетел из окна

После аварии с перевернутым автомобилем на проспекте Косыгина госпитализированы трое детей. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 29 января.

6
Печать

Около 18:40 на проспекте Косыгина перевернулся автомобиль. За рулем находился отец троих детей. Машина скользила по проезжей части, мужчина не справился с управлением. Не пристёгнутый ребёнок вылетел из окна.

Шестилетнего мальчика с травмой головы госпитализировали в реанимацию больницы Раухфуса. В это учреждение доставлены его трёхлетний брат и пятилетняя сестра. Их определили в отделение нейрохирургии с лёгкими травмами головы и множественными ушибами. Родители не пострадали.

По сообщениям очевидцев, на участке где произошло ДТП, находится большая яма.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

274019835
Непристегнутый
ӦВВӦ
Надеюсь с мальчиком все будет в порядке 🙏🏻 Папаше по голове настучать, что с непристегнутым ребёнком ездит
azul
Непристегнутый мальчик вылетел из окна...
И правда, зачем пристегиваться.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний