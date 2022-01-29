В перевернувшейся на Косыгина машине было трое детей. Непристёгнутый мальчик вылетел из окна

Около 18:40 на проспекте Косыгина перевернулся автомобиль. За рулем находился отец троих детей. Машина скользила по проезжей части, мужчина не справился с управлением. Не пристёгнутый ребёнок вылетел из окна.



Шестилетнего мальчика с травмой головы госпитализировали в реанимацию больницы Раухфуса. В это учреждение доставлены его трёхлетний брат и пятилетняя сестра. Их определили в отделение нейрохирургии с лёгкими травмами головы и множественными ушибами. Родители не пострадали.



По сообщениям очевидцев, на участке где произошло ДТП, находится большая яма.

