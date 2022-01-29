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«Если туда лечь, машина над тобой проедет». «Нереально» глубокая яма устроила ДТП на Косыгина

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Автомобиль завалился на бок в Красногвардейском районе Петербурга. На место аварии прибыли две машины скорых. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях 29 января.

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ДТП произошло на проспекте Косыгина по направлению из Петербурга в Янино. По словам автолюбителей, причиной могла стать яма на дороге. «Яма нереально глубокая. Если туда лечь, машина над тобой проедет», — отметил один из очевидцев.

«Яма огромная если вовремя не заметил, то все — полёт обеспечен», — подтвердил другой горожанин.

Информация о пострадавших уточняется.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (4)

07A
Да, и домой в Ростов пишет, что живет в Янино на проспекте Косыгина. Бро, это Колтушское шоссе (41К-079), 600 метров до проспекта, Ленинградская область. А так да, мы типа в Питере живем!
265076323
Зачем в эту яму ложиться? Странная методика измерения.
Иван Кадачигов
Кто-нибудь засудите этих упоротых дорожников уже.
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