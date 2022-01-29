«Если туда лечь, машина над тобой проедет». «Нереально» глубокая яма устроила ДТП на Косыгина

Автомобиль завалился на бок в Красногвардейском районе Петербурга. На место аварии прибыли две машины скорых. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях 29 января.

ДТП произошло на проспекте Косыгина по направлению из Петербурга в Янино. По словам автолюбителей, причиной могла стать яма на дороге. «Яма нереально глубокая. Если туда лечь, машина над тобой проедет», — отметил один из очевидцев.



«Яма огромная если вовремя не заметил, то все — полёт обеспечен», — подтвердил другой горожанин.



Информация о пострадавших уточняется.