«Если туда лечь, машина над тобой проедет». «Нереально» глубокая яма устроила ДТП на Косыгина

Автомобиль завалился на бок в Красногвардейском районе Петербурга. На место аварии прибыли две машины скорых. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях 29 января.
ДТП произошло на проспекте Косыгина по направлению из Петербурга в Янино. По словам автолюбителей, причиной могла стать яма на дороге. «Яма нереально глубокая. Если туда лечь, машина над тобой проедет», — отметил один из очевидцев.
«Яма огромная если вовремя не заметил, то все — полёт обеспечен», — подтвердил другой горожанин.
Информация о пострадавших уточняется.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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