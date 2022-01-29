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В Колпино молоковоз спровоцировал массовое ДТП. Полиция въехала в скорую, а та сбила собственного водителя

Авария со сложным сюжетом произошла на юге Петербурга. Из-за скоростного молоковоза машины скорой и полиции сами стали участниками ДТП. Пострадали два человека, в том числе ребёнок.

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Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 января, накануне вечером в полицию и скорую помощь поступило сообщение о ДТП на перекрёстке Софийской улицы и Колпинского шоссе. Столкнулись «Форд» и БМВ, участники аварии начали выяснять правоту прямо на проезжей части.

«В связи с этим на место ДТП был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Оба спецавтомобиля остановились позади участников аварии. В целях безопасности были включены проблесковые маяки и выставлены предупреждающие конусы», — рассказали в полиции.

Около 22:50 водитель молоковоза, двигавшегося по Софийской улице со скоростью около 100 километров в час, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем полиции. Экипаж в этот момент находился на улице, поэтому не пострадал.

«От столкновения полицейский автомобиль въехал во впереди стоящий автомобиль скорой помощи, который совершил наезд на водителя скорой помощи и последующее столкновение с одной из машин — участниц аварии. В дальнейшем молоковоз «зацепил» еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении: «Фольксваген» и «Шкода», — добавили в полиции.

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В результате аварий пострадал 14-летний школьник. Он был пассажиром одной из машин — участниц первого ДТП. Ребёнка доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Водителя скорой также госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Водитель молоковоза управлял автомобилем в трезвом состоянии. По факту данного ДТП полиция проводит проверку.

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Комментарии (18)

karbofos
Достали эти водители большегрузов, которые гоняют по городу со скоростью под 100 км/ч, не тормозят, перестраиваются когда и как хотят без включения поворотников.

Поэтому в цивилизованных странах уже 20-30 лет как стоят самописцы в большегрузах, фиксирующие время и скорость движения.
Bilbo Baggins
Скамейка с бочкой ехала 100кмч, въехала в транзит и у него дверки сзади чутка помялись????))))))
Serg_I
У вас молоко убежало...
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