В Колпино молоковоз спровоцировал массовое ДТП. Полиция въехала в скорую, а та сбила собственного водителя

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 января, накануне вечером в полицию и скорую помощь поступило сообщение о ДТП на перекрёстке Софийской улицы и Колпинского шоссе. Столкнулись «Форд» и БМВ, участники аварии начали выяснять правоту прямо на проезжей части.
«В связи с этим на место ДТП был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Оба спецавтомобиля остановились позади участников аварии. В целях безопасности были включены проблесковые маяки и выставлены предупреждающие конусы», — рассказали в полиции.
Около 22:50 водитель молоковоза, двигавшегося по Софийской улице со скоростью около 100 километров в час, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем полиции. Экипаж в этот момент находился на улице, поэтому не пострадал.
«От столкновения полицейский автомобиль въехал во впереди стоящий автомобиль скорой помощи, который совершил наезд на водителя скорой помощи и последующее столкновение с одной из машин — участниц аварии. В дальнейшем молоковоз «зацепил» еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении: «Фольксваген» и «Шкода», — добавили в полиции.
В результате аварий пострадал 14-летний школьник. Он был пассажиром одной из машин — участниц первого ДТП. Ребёнка доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Водителя скорой также госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
Водитель молоковоза управлял автомобилем в трезвом состоянии. По факту данного ДТП полиция проводит проверку.