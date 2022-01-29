В Колпино молоковоз спровоцировал массовое ДТП. Полиция въехала в скорую, а та сбила собственного водителя

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 января, накануне вечером в полицию и скорую помощь поступило сообщение о ДТП на перекрёстке Софийской улицы и Колпинского шоссе. Столкнулись «Форд» и БМВ, участники аварии начали выяснять правоту прямо на проезжей части.



«В связи с этим на место ДТП был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Оба спецавтомобиля остановились позади участников аварии. В целях безопасности были включены проблесковые маяки и выставлены предупреждающие конусы», — рассказали в полиции.

