«Был очень сильный скрежет». На Парашютной «Ауди» подбил «Рено», на помощь пострадавшим кинулись полицейские

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Алёна, около 19:20 на перекрестке улиц Парашютной и Маршала Новикова столкнулись «Рено» и «Ауди».
«"Логан" заканчивал перекрёсток прямо по Парашютной, а "Ауди" поворачивал с Парашютной на Новикова, удар пришёлся в бок "Логану", — отметила горожанка. — Был очень сильный скрежет, я в это время гуляла с собакой, пока подходила к перекрестку, мимо проезжающий наряд полиции остановился, чтобы оказать помощь, поскольку удар был с водительской стороны, предполагаю, что пострадал водитель "Рено"».
Ранее на проспекте Косыгина автомобиль завалился на бок. Причиной аварии могла стать «нереально» большая яма.