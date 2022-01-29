FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -5
77.82р86.64р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Был очень сильный скрежет». На Парашютной «Ауди» подбил «Рено», на помощь пострадавшим кинулись полицейские

«Ауди» и «Рено» не разъехались в Приморском районе Петербурга. Случайно оказавшиеся рядом полицейские остановились, чтобы оказать помощь пострадавшим.

5
Печать

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Алёна, около 19:20 на перекрестке улиц Парашютной и Маршала Новикова столкнулись «Рено» и «Ауди».

«"Логан" заканчивал перекрёсток прямо по Парашютной, а "Ауди" поворачивал с Парашютной на Новикова, удар пришёлся в бок "Логану", — отметила горожанка. — Был очень сильный скрежет, я в это время гуляла с собакой, пока подходила к перекрестку, мимо проезжающий наряд полиции остановился, чтобы оказать помощь, поскольку удар был с водительской стороны, предполагаю, что пострадал водитель "Рено"».

Ранее на проспекте Косыгина автомобиль завалился на бок. Причиной аварии могла стать «нереально» большая яма.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Иван Кадачигов
Кроме скрежета что-то еще было?
AndreyGid
очередной проскакун
273971130
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний