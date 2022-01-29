Комздрав опроверг информацию, что отчитался об отсутствии очередей в поликлинике снимком морга

Комитет по здравоохранению Петербурга опроверг информацию, что на фотографии отчета об очередях в поликлинике на улице Костюшко запечатлен морг. «На фото — дверь поликлиники номер 21, вход в кабинет 22», — заявили в телеграм-канале ведомства 29 января, приложив полное фото входа.
Ранее несколько участников паблика комздрава во «ВКонтакте» обратили внимание на снимок в отчете. По словам подписчиков, здание больше напоминает находящийся по соседству морг. Однако в ведомстве сначала сказали, что не видят смысла и времени разбираться с одной фотографией и смотрят на общую картину.
Фасад 21-й поликлиники был обновлен в 2021 году и был выполнен в том же стиле и цвете, что и соседнее здание морга, из-за чего участники паблика, вероятно, их спутали.