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Комздрав опроверг информацию, что отчитался об отсутствии очередей в поликлинике снимком морга

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Комитет по здравоохранению Петербурга опроверг информацию, что на фотографии отчета об очередях в поликлинике на улице Костюшко запечатлен морг. «На фото — дверь поликлиники номер 21, вход в кабинет 22», — заявили в телеграм-канале ведомства 29 января, приложив полное фото входа.

Фото: Комитет по здравоохранению СПб
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Ранее несколько участников паблика комздрава во «ВКонтакте» обратили внимание на снимок в отчете. По словам подписчиков, здание больше напоминает находящийся по соседству морг. Однако в ведомстве сначала сказали, что не видят смысла и времени разбираться с одной фотографией и смотрят на общую картину.

Фасад 21-й поликлиники был обновлен в 2021 году и был выполнен в том же стиле и цвете, что и соседнее здание морга, из-за чего участники паблика, вероятно, их спутали.

Фото: Комитет по здравоохранению СПб

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Комментарии (5)

снегурочка
"Господа офицеры" из комздрава. У вас есть дополнительная опция.
ДуремарСПб.
Как же достало это скрепоносное враньё и воровство.
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