«Нет смысла и времени разбираться с одной фотографией». Комздрав отчитался об отсутствии очередей в поликлиниках, на снимке узнали морг

Комитет по здравоохранению Петербурга заявил об отсутствии очередей из пациентов с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19 в поликлиниках. Об итогах проверки ведомство отчиталась на своей странице во «ВКонтакте» 27 января, приложив несколько фотографий.



На одной из них, подписанной как поликлиника на улице Костюшко, подписчики узнали морг, расположенный неподалеку. «Действительно, странно, что ещё нет очереди», — иронично заметили в комментариях. На фотографиях панорам «Яндекса» можно увидеть, что морг на улице Костюшко имеет такую же коричневую облицовку, как и здание на фото комздрава, тогда как у самой поликлиники фасад из светло-серого кирпича. Также некорректно указан номер медучреждения — на улице Костюшко находится поликлиника №21, а не 22, как написано под фото.

