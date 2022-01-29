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«Нет смысла и времени разбираться с одной фотографией». Комздрав отчитался об отсутствии очередей в поликлиниках, на снимке узнали морг

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Комитет по здравоохранению Петербурга заявил об отсутствии очередей из пациентов с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19 в поликлиниках. Об итогах проверки ведомство отчиталась на своей странице во «ВКонтакте» 27 января, приложив несколько фотографий.

На одной из них, подписанной как поликлиника на улице Костюшко, подписчики узнали морг, расположенный неподалеку. «Действительно, странно, что ещё нет очереди», — иронично заметили в комментариях. На фотографиях панорам «Яндекса» можно увидеть, что морг на улице Костюшко имеет такую же коричневую облицовку, как и здание на фото комздрава, тогда как у самой поликлиники фасад из светло-серого кирпича. Также некорректно указан номер медучреждения — на улице Костюшко находится поликлиника №21, а не 22, как написано под фото.

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В комитете по здравоохранению не увидели трагедии в возможной ошибке супервайзера. «В этом отчете ежедневно в среднем 50 фотографий. Нет смысла и времени разбираться с одной фотографией. Нам важны тенденции и общая картина», — сказали в пресс-службе.

Ранее жители Петербурга жаловались на столпотворения в некоторых поликлиниках. «Легкие пациенты», которые воспользовались предложением Смольного не вызывать врача на дом, а отправиться к нему своим ходом, столкнулись с очередями.

В комитете по здравоохранению сначала заявили, что очередей не наблюдают, но потом признали, что некоторым людям приходится ждать приема врача по несколько часов.

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Комментарии (10)

BaGira
Подруга позавчера через 122 вызвала врача, заявка принята отделение 121 поликлиники 114. Но не обработана, до сих пор нет даты прихода врача :(.
Dazdraperma
Хроники смутного времени в заявлениях петербургского комздрава и роспотребнадзора :
- 25,26,27,28 января: Заболеваемость бьет все рекорды!!!!! Ужас, ужас, ужас!!!!!!!!!! Заболевших уже по 100 000 в день! Всем срочно колоться!!!!
-29 января: очередей в поликлиниках нет, все спокойно
-30 января. Очереди в морге!!!!!! Ужас, ужас, ужас!!! Умерших уже по тысяче в день! Всем срочно колоться!!!!
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sergeant-1
Ну что вы всё спорите. Доктор сказал в морг, значит в морг.
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