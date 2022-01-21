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В Петербурге легкие больные с COVID-19 должны будут самостоятельно дойти в поликлиники

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Пациенты с легкой формой коронавируса должны будут самостоятельно явиться в поликлинику для получения лекарств и сдачи анализов. Ресурсы врачей будут беречь для тех, кто выйти уже не в состоянии, рассказал 21 января глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

«С учетом того, что число пациентов на амбулаторном этапе достаточно скоро превысит 100 тысяч, и будет побит рекорд годичной давности, когда у нас на амбулаторном лечении находилось 150 тысяч пациентов с коронавирусом, ОРВИ и гриппом, естественно мы должны сосредоточить усилия на тех пациентах, которые не могут посетить поликлинику по своему состоянию, либо статусу», — пояснил Лисовец на пресс-конференции в ТАСС.

Поэтому тем пациентам, «которые проживают в непосредственной близости от поликлиник, либо у которых есть собственный транспорт», будет предоставлена возможность получить помощь, лекарства и пройти обследования непосредственно в поликлиниках по месту жительства, в которые они смогут добраться самостоятельно.

По словам Лисовца, такая возможность будет доступна при соблюдении некоторых условий: пациент должен быть в легком состоянии, он не должен пользоваться общественным транспортом, а принимающая поликлиника должна иметь возможность разделить потоки пациентов.

Предполагается, что это позволит не ждать прихода врача из поликлиники и не тратить время медика, который сможет посвятить его более тяжелым пациентам.

До понедельника на сайте комздрава опубликуют адреса и телефоны поликлиник, которые будут работать по новой форме.

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Комментарии (31)

Grend
Короче, лечи себя сам, толку будет больше, отсидись дома, некоторые руководители идут навстречу своим сотрудникам
PapaKarlo
Чего беспокоиться за ковид? Все, кранты наступили! Вирус побежден и бесовство закончилось! Великобритания отменяет : маски, QR коды, соц дистанцию, карантины. Все свободны...
Выживайте самостоятельно и будьте здоровы
Елень
Придешь с ОРЗ, посидишь в толпе ковидных в очереди, организм и так ослаблен и привет, молодцы, такими темпами дотянем до желаемых 100 тыс. ковида в сутки, гениально.
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