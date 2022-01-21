В Петербурге легкие больные с COVID-19 должны будут самостоятельно дойти в поликлиники

«С учетом того, что число пациентов на амбулаторном этапе достаточно скоро превысит 100 тысяч, и будет побит рекорд годичной давности, когда у нас на амбулаторном лечении находилось 150 тысяч пациентов с коронавирусом, ОРВИ и гриппом, естественно мы должны сосредоточить усилия на тех пациентах, которые не могут посетить поликлинику по своему состоянию, либо статусу», — пояснил Лисовец на пресс-конференции в ТАСС.

Пациенты с легкой формой коронавируса должны будут самостоятельно явиться в поликлинику для получения лекарств и сдачи анализов. Ресурсы врачей будут беречь для тех, кто выйти уже не в состоянии, рассказал 21 января глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Поэтому тем пациентам, «которые проживают в непосредственной близости от поликлиник, либо у которых есть собственный транспорт», будет предоставлена возможность получить помощь, лекарства и пройти обследования непосредственно в поликлиниках по месту жительства, в которые они смогут добраться самостоятельно.



По словам Лисовца, такая возможность будет доступна при соблюдении некоторых условий: пациент должен быть в легком состоянии, он не должен пользоваться общественным транспортом, а принимающая поликлиника должна иметь возможность разделить потоки пациентов.



Предполагается, что это позволит не ждать прихода врача из поликлиники и не тратить время медика, который сможет посвятить его более тяжелым пациентам.



До понедельника на сайте комздрава опубликуют адреса и телефоны поликлиник, которые будут работать по новой форме.

