Продолжение «Мортал Комбата» напишет специалист по супергероям

У киноадаптации популярной игры «Мортал Комбат» выйдет продолжение. Об этом 26 января сообщило издание Deadline.
Сценаристом Mortal Kombat 2 станет Джереми Слейтер, с ним уже заключила договор кинокомпания New Line. Слейтер известен как автор сценария супергеройских сериалов «Лунный рыцарь» и «Академия Амбрелла».
Премьера первой части «Мортал Комбат» в России состоялась 8 апреля 2021 года. Фантастический боевик о приключениях бойца смешанных единоборств Коула Янга собрал в российском прокате более 11 миллионов долларов.
Дата выхода второй части фильма пока неизвестна.