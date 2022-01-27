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Продолжение «Мортал Комбата» напишет специалист по супергероям

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У киноадаптации популярной игры «Мортал Комбат» выйдет продолжение. Об этом 26 января сообщило издание Deadline.

Сценаристом Mortal Kombat 2 станет Джереми Слейтер, с ним уже заключила договор кинокомпания New Line. Слейтер известен как автор сценария супергеройских сериалов «Лунный рыцарь» и «Академия Амбрелла».

Премьера первой части «Мортал Комбат» в России состоялась 8 апреля 2021 года. Фантастический боевик о приключениях бойца смешанных единоборств Коула Янга собрал в российском прокате более 11 миллионов долларов.

Дата выхода второй части фильма пока неизвестна.

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