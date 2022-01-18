Marvel явила нового героя — Лунного рыцаря — в первом трейлере сериала о нем

В сети появился трейлер нового сериала Marvel Studios «Лунный рыцарь». Он основан на одноименном супергеройском комиксе.

По его сюжету, бывший морской пехотинец США с диссоциативным расстройством личности, Марк Спектор, становится воплощением египетского бога Луны Хонсу. Марка Спектора сыграет актер и музыкант, лауреат «Золотого глобуса» Оскар Айзек.

В трейлере показывают скромного сотрудника сувенирного магазина Стивена, который мучается бессонницей и страдает от провалов в памяти.

«Я не вижу разницы между сном и настоящей жизнью», — говорит он на приеме у врача.



Со временем его состояние становится все хуже: он начинает грезить наяву и видеть странные и страшные вещи. Окружающие люди кажутся ему монстрами, он слышит голоса и видит флешбеки из прежней жизни.

«Прими хаос», — говорит ему таинственный человек (Итан Хоук). В конце трейлера герой превращается в Лунного рыцаря.

Автор: Marvel Entertainment/YouTube