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Marvel явила нового героя — Лунного рыцаря — в первом трейлере сериала о нем

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В сети появился трейлер нового сериала Marvel Studios «Лунный рыцарь». Он основан на одноименном супергеройском комиксе.

По его сюжету, бывший морской пехотинец США с диссоциативным расстройством личности, Марк Спектор, становится воплощением египетского бога Луны Хонсу. Марка Спектора сыграет актер и музыкант, лауреат «Золотого глобуса» Оскар Айзек.

В трейлере показывают скромного сотрудника сувенирного магазина Стивена, который мучается бессонницей и страдает от провалов в памяти.

«Я не вижу разницы между сном и настоящей жизнью», — говорит он на приеме у врача.

Со временем его состояние становится все хуже: он начинает грезить наяву и видеть странные и страшные вещи. Окружающие люди кажутся ему монстрами, он слышит голоса и видит флешбеки из прежней жизни.

«Прими хаос», — говорит ему таинственный человек (Итан Хоук). В конце трейлера герой превращается в Лунного рыцаря.

Автор: Marvel Entertainment/YouTube

«Мы делаем что-то совершенно другое, и это отличается от логики других фильмов о супергероях», — цитирует THR слова исполнителя главной роли Оскара Айзека.

Продюсерами сериала стали Кевин Файги и Джереми Слейтер, который и написал сценарий.

Премьера сериала «Лунный рыцарь» состоится 30 марта в онлайн-кинотеатре Disney+.

В прошлом году сериал Marvel Studios по вселенной «Мстителей» «Ванда/Вижн» принес создателям три награды «Эмми». В планах у Marvel второй сезон «Локи» и новый сериал «Женщина-Халк» (She-Hulk).

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