Смольный может ввести новый пакет ограничений с 31 января. В жестком варианте — дистант для школ и кружков и мероприятия без зрителей

«На данный момент есть три разных пакета: мягкий, средний и жесткий. Они отправлены на согласования в Роспотребнадзор», — рассказал один из собеседников. Окончательное решение может быть принято на заседании оперштаба 28 января.
По словам двух собеседников, с большой долей вероятности школы могут уйти на дистант уже с 31 января. Еще два источника знают, что перевод в заочный режим рассматривается и для организаций дополнительного образования.
В «жестком» варианте также предусмотрен перевод в онлайн всех культурных, зрелищных, деловых и иных мероприятий. Но исключение могут сделать для театра и кино, как ковид-фри зон. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Впрочем, возможны исключения при отдельном разрешении Роспотребнадзора. Но окончательного решения пока нет, подчеркивают собеседники издания. Оно будет приниматься по итогам анализа эпидемиологической ситуации.
Вчера губернатор Александр Беглов заявил, что власти Северной столицы готовят более жесткие ограничения из-за распространения штамма «омикрон»
Сегодня замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов сообщил, что на данный момент локдаун не обсуждается. Но не исключил, что при необходимости будут приняты «точечные меры, в частности различные виды удаленной работы». В одном из вариантов обсуждается дистант для чиновников и рекомендация перевести работников на удаленку для бизнеса. Сокращение численности культурных и иных мероприятий, по словам чиновника, тоже вероятно. Дискуссий о частичных ограничениях для отдельных видов бизнеса, например о закрытии общепита и торговых центров, пока нет. Но отмена QR-кодов и другие послабления вряд ли возможны до того, как заболеваемость пойдет на спад.