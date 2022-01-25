Смольный может ввести новый пакет ограничений с 31 января. В жестком варианте — дистант для школ и кружков и мероприятия без зрителей

«На данный момент есть три разных пакета: мягкий, средний и жесткий. Они отправлены на согласования в Роспотребнадзор», — рассказал один из собеседников. Окончательное решение может быть принято на заседании оперштаба 28 января.



По словам двух собеседников, с большой долей вероятности школы могут уйти на дистант уже с 31 января. Еще два источника знают, что перевод в заочный режим рассматривается и для организаций дополнительного образования.



В «жестком» варианте также предусмотрен перевод в онлайн всех культурных, зрелищных, деловых и иных мероприятий. Но исключение могут сделать для театра и кино, как ковид-фри зон. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Впрочем, возможны исключения при отдельном разрешении Роспотребнадзора. Но окончательного решения пока нет, подчеркивают собеседники издания. Оно будет приниматься по итогам анализа эпидемиологической ситуации.

