Правительство Петербурга готовит новые, более жесткие ограничения из-за COVID-19

«Повторю: ситуация непростая. Рассчитываем на понимание петербуржцев, — отметил Беглов 24 января в традиционном радиообращении. — Правительство города готовит изменения в 121-е постановление. С новыми, более строгими санитарными ограничениями».
Цель — помочь поликлиникам справиться с небывалыми нагрузками. Составлены планы по мобилизации больниц для взрослых. У города, по словам губернатора, «есть хороший задел». Но, по прогнозам специалистов, Петербург ждут 4 — 5 недель пиковых нагрузок и никакие ресурсы не будут лишними.