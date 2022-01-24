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Правительство Петербурга готовит новые, более жесткие ограничения из-за COVID-19

Губернатор Александр Беглов анонсировал, что правительство Петербурга готовит изменения в «антиковидное» 121-е постановление. В нем будут новые «более жесткие» ограничения.

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«Повторю: ситуация непростая. Рассчитываем на понимание петербуржцев, — отметил Беглов 24 января в традиционном радиообращении. — Правительство города готовит изменения в 121-е постановление. С новыми, более строгими санитарными ограничениями».

Цель — помочь поликлиникам справиться с небывалыми нагрузками. Составлены планы по мобилизации больниц для взрослых. У города, по словам губернатора, «есть хороший задел». Но, по прогнозам специалистов, Петербург ждут 4 — 5 недель пиковых нагрузок и никакие ресурсы не будут лишними.

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Комментарии (100)

267011328
понимания закончились баста
266155755
А как же Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге с учетом вакцинированных и переболевших горожан приближается к 100%.

Об этом вице-губернатор Олег Эргашев сообщил на пресс-конференции ТАСС. Общее число вакцинированных жителей Петербурга превышает 3 миллиона человек, это 85% от всего взрослого населения.
266155755
Значит 90% привитых не помогло?
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