Беглов: Петербург переходит в мобилизационный режим

Как он сообщил 24 января в традиционном радиообращении, пятая волна оказалась самой тяжелой, и «Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим».



По словам Беглова, нагрузка на здравоохранение города выросла в разы. Первыми удар приняли сотрудники поликлиник — в некоторых болеют до трети участковых врачей.



Градоначальник пообещал, что власти Петербурга будут до последнего сохранять плановую помощь в стационарах. Пока «красные зоны» расширяются только в детских больницах. Но подъем может длиться 4 — 5 недель.

