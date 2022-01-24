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Беглов: Петербург переходит в мобилизационный режим

Губернатор Александр Беглов заявил о серьезном осложнении эпидемической обстановки в Петербурге из-за быстрого распространения коронавируса.

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Как он сообщил 24 января в традиционном радиообращении, пятая волна оказалась самой тяжелой, и «Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим».

По словам Беглова, нагрузка на здравоохранение города выросла в разы. Первыми удар приняли сотрудники поликлиник — в некоторых болеют до трети участковых врачей.

Градоначальник пообещал, что власти Петербурга будут до последнего сохранять плановую помощь в стационарах. Пока «красные зоны» расширяются только в детских больницах. Но подъем может длиться 4 — 5 недель.

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Комментарии (11)

ROMUALD
Воюют, воюют, а победить не могут. Видимо не сильно хотят. Кому это выгодно?
Fruit Bat
Что, мусор теперь вообще перестанут вывозить, а мусоровозы мобилизуют под скорые?
Cashmare
фонтань, зачем публиковать огрызок новости, и писать в ней "новость дополняется"? уж замуж невтерпёж?
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