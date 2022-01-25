Смольный: Локдаун из-за «омикрона» пока не обсуждается

«Давайте не будем говорит о локдаунах. Но при необходимости точечные меры, в частности различные виды удаленной работы, будут приниматься», — сказал он. Сокращение возможной численности культурных и иных мероприятий тоже вероятно. «Возможно, это будет необходимым», — отметил чиновник.



Дискуссий о частичных ограничениях для отдельных видов бизнеса, например о закрытии общепита и торговых центров, пока нет, добавил Александр Ситов.



Решение может быть принято на оперштабе, который состоится в эту пятницу, 28 января. На вопрос о возможности отмены QR-кодов чиновник ответил: «Без комментариев».

