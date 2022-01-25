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Смольный: Локдаун из-за «омикрона» пока не обсуждается

Введение в Петербурге локдауна из-за распространения штамма «омикрон» пока не обсуждается. Об этом 25 января заявил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов в ходе конференции Федерации рестораторов и отельеров.

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«Давайте не будем говорит о локдаунах. Но при необходимости точечные меры, в частности различные виды удаленной работы, будут приниматься», — сказал он. Сокращение возможной численности культурных и иных мероприятий тоже вероятно. «Возможно, это будет необходимым», — отметил чиновник.

Дискуссий о частичных ограничениях для отдельных видов бизнеса, например о закрытии общепита и торговых центров, пока нет, добавил Александр Ситов.

Решение может быть принято на оперштабе, который состоится в эту пятницу, 28 января. На вопрос о возможности отмены QR-кодов чиновник ответил: «Без комментариев».

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Комментарии (8)

polinmole
Забыли добавить, что ситуация в городе "сложная, но контролируемая", а именно число умерших совершенно стабильно уже многие месяцы и является самым высоким в стране.
One Person
И не забыть уведомить УЕФА, что матч Зенит - Бетис 17.02 отменен решением оперштаба.
old_rat
Да давайте, опять отменим все культурные мероприятия, концерты и т.д. Это проще всего. И пофиг, что вход по куриным кодам. В январе концертов не было, а новая волна - есть. Пока работает ОТ, все ограничения - имитация деятельности.
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