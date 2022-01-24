«Я этого парня обвел и забил. Потом он вернулся с ножом». Почему тренер «Зенита» Вильям Оливейра решил стать гражданином России

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Вильям Артур де Оливейра приехал в Россию в 2009 году, когда ему было 27 лет. Его первым клубом стал пермский «Амкар». Потом были ярославский «Шинник», брянское «Динамо» и «Уфа». После окончания игровой карьеры Вильям остался в России уже как тренер — сначала в «Уфе», а последние три года — в «Зените». Здесь он женился, дважды стал папой и в 2017-м решился на получение российского гражданства. Долгожданный красный паспорт он получил лишь в декабре 2021 года. Это интервью по большей части о том, что житель солнечной Бразилии нашел в холодной России. Но про «Зенит» мы тоже поговорили.



Новый год в Бразилии под оливье, язык, российские привычки

— Вам пришлось проделать длинный путь ради получения российского гражданства. Сейчас уже всё закончилось, и теперь вы гражданин России. Как ощущения?

— Это было действительно долго. В феврале будет 12 лет, как я пришел в Россию. Для меня получение гражданства стало настоящим праздником. Я как будто досрочно отметил Новый год. Вся семья меня поздравила. Шутили, что я теперь иностранец в Бразилии. Осталось только доехать до России, забрать паспорт и другие документы, потому что эта новость застала меня, когда я был в отпуске в Бразилии, а потом я сразу уехал с «Зенитом» на сборы в Дубай.

— Впервые вы рассказали, что подали документы о получении гражданства, еще в 2017 году. Почему всё так долго?

— Наверное, из-за переезда в Петербург. Процесс был запущен еще в Уфе. Мы подготовили и подали все документы. А потом их пришлось переводить в Петербург.

— Жена и дети будут получать гражданство?

— Обязательно. Скоро будем подавать документы. Детям проще, потому что у них уже есть родитель с российским паспортом, а младший даже в России родился.



— Изменилось ли ваше мироощущение теперь?

— В душе я уже давно россиянин. Всё, чего я добился в спорте и в жизни, я добился в России. Думаю, что эмоций будет еще больше, когда получу свой красный паспорт.

— Когда уезжаете в отпуск в Бразилию, по березкам скучаете?

— Конечно! Например, сейчас в Бразилии очень много дождей и иногда думаешь: «Лучше бы снег выпал». Конечно, скучаем и по Питеру, и по своей квартире. Мой старший сын скучает по садику, русским друзьям. Могу даже сказать, что когда мы в Бразилии, мы больше скучаем по России, чем по Бразилии, когда находимся в России.

— Предателем на родине вас не считают?

— Конечно, нет. По сути ничего не изменилось. Конечно, я родился в Бразилии, там у меня живут родители, но то, что я получил гражданство России, на родине воспринимают как большое достижение. Они восхищаются мной, особенно мои родители.

— И всё-таки. Вы же получили паспорт больше не из-за патриотических чувств к России, а потому что это сильно облегчит вам жизнь?

— Понятно, что с российским паспортом в России всё станет намного проще: не надо будет оформлять визу, легче будет приезжать к нам в гости родителям, а они довольно часто ездят, но причина, конечно, не в этом — я чувствую, что здесь мой дом, это уже на уровне менталитета.



— Новый год отпраздновали по-русски?

— В принципе, бразильцы и русские очень похоже празднуют этот праздник. Мы также накрываем стол и собираемся с семьей. До полуночи празднуем все вместе, потом молодежь уходит отмечать с друзьями.

— Что вместо ёлки у вас?

— У нас тоже ёлка! Но в нашей семье только пластиковая, потому что настоящие растут только в немногих местах Бразилии, а не по всей стране, к сожалению. Насколько я себя помню, мы всегда доставали перед праздниками коробку с ёлкой, собирали её, сверху ставили звезду.

— Оливье готовите?

— Я тебя сейчас удивлю, но в Бразилии тоже есть очень похожий салат, который почему-то называется «майонез». Но в последние годы я пытаюсь доказать родным, что никакой это не «майонез», а оливье. Единственное, мы иногда добавляем в него кукурузу, лук или яблоко. Ну, и заправляем майонезом.

— Чисто русские привычки приобрели за эти 12 лет жизни в России?

— Наверное, я стал более серьезным. Потому что вы, русские, добрые, но к жизни относитесь более серьезно, чем бразильцы. Какие-то вещи в быту перенял. Например, в Бразилии не принято разуваться, когда приходишь домой. За 12 лет в России я научился всё-таки снимать обувь после улицы. И сейчас, когда я приезжаю в Бразилию и вижу, что кто-то ходит в ботинках по дому, меня это начинает бесить. Что еще… да много разных таких мелочей. Меня дома уже называют русским.



— В семье вы на каком языке говорите?

— С супругой мы говорим по-португальски. Со старшим — в основном на русском, особенно когда находимся в Бразилии, чтобы у него была постоянная практика перед школой. Но вообще, он хорошо говорит, потому что вырос в России. Когда он сам с собой играет, он тоже говорит на русском. Из-за этого он, наоборот, в какой-то момент стал забывать португальский. Но когда у нас родился второй ребенок и из Бразилии приехала помогать бабушка, он стал заново всё вспоминать, разговаривая с ней. Русский он, конечно, знает лучше. Наверное, он даже мне будет помогать лучше говорить по-русски, потому что мой русский, конечно, не идеален.



Жена, лучшее решение в жизни, расизм

— Мне показалось, что для вас никогда не было особой проблемы переехать куда-то, начать учить новый язык. Так было в Мексике, Сербии, в России.

— Наверное, ты в чем-то прав. Сначала я уехал в Мексику, но там отличия были не такими существенными, как потом, когда я переехал в Сербию. Там было гораздо сложнее. Я был всё время один, и мне пришлось учить язык, чтобы понимать окружающих. Но всё-таки я бы не сказал, что мне так уж легко даются масштабные переезды. После 2014 года у меня были варианты продолжить играть в Узбекистане, Казахстане и еще нескольких странах. Но я решил остаться тренером в Уфе: я понимал, что у меня уже есть жена, только что родившийся ребенок, и для них это будет сложно.



— Насколько тяжелым испытанием стало столь длительное пребывание вдали от дома для вашей жены?

— Мы вместе уже 16 лет, и она всегда меня поддерживала. Я не замечал, что ей было как-то тяжело. Мне кажется, что она любит Россию так же, как я. Как раз, когда встал вопрос после Уфы, что делать дальше, я посоветовался с ней: стоит ли мне продолжать играть, но тогда придется снова переезжать, или лучше остаться? Она сказала, что примет любое мое решение и всегда будет со мной. В итоге она поддержала меня. Наверное, то решение остаться тренером в Уфе стало моим лучшим решением в жизни.

— Неужели не было за все годы в России какой-то кризисной ситуации, когда вам хотелось вернуться на родину?

— Наверное, был только один подобный случай. Хотя его сложно назвать кризисным. Когда я еще играл, у меня оставалось 3–4 месяца по контракту с «Уфой», клуб решил расстаться со мной. Я не знал, что делать дальше. Тогда мне пришлось на несколько месяцев вернуться в Бразилию. Не сказал бы, что я был счастлив вернуться в той ситуации. Наоборот, я чувствовал, что мне чего-то не хватает. Такого, чтобы мы страдали, не было. Опять же в России мы с женой чувствуем себя своими на сто процентов. У нас здесь много друзей вне футбола. Русские всегда к нам относились очень хорошо.



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— Вы всегда признаетесь в любви к Петербургу. Но даже коренные петербуржцы порой устают от того, насколько здесь мало солнца. Трудно представить, как вам, человеку, который родился и вырос в Бразилии, не хватает этого желтого круга над головой.

— На самом деле это достаточно легко представить. От постоянного палящего солнца тоже можно устать. Солнце хорошо, когда оно есть по чуть-чуть. Вот в Петербурге солнца как раз чуть-чуть. Этого достаточно. Хотя прошлым летом было много солнца, почти как в Бразилии.

— Пару лет в Петербурге играл кубинский волейболист Ореоль Камехо. Он, кстати, тоже обладатель российского паспорта.

— Да, знаю его. Он наш друг. У него жена тоже из Бразилии.

— Да. И в Петербурге у них произошла история, когда якобы из-за расизма им пришлось забрать дочь из балетной школы. Вы с чем-то подобным сталкивались?

— Да, я слышал, Ореоль рассказывал. Я в России с таким не сталкивался. Расизм — это тонкий момент. Скажу так: глупые люди есть в любой стране, и с такими проблемами общество сталкивается даже в Бразилии.

— В Бразилии?

— Да-да! Подобные неприятные истории есть везде, в том числе во время футбольных матчей.

Страшные фавелы, футболист с ножом, бандитский Петербург

— Одна из главных пугалок о Бразилии — это фавелы. Если я вдруг окажусь в Бразилии, туда действительно лучше не ходить?

— Да, это тоже неприятная тема. Увы, это всё правда. Там действительно опасно. Понятно, что там живет много хороших людей, которые просто бедные и они не могут себе позволить другое жилье. Но также там много криминала. Это большая национальная проблема для Бразилии. Раньше были такие фавелы, куда даже полицейские боялись заходить. В последние годы ситуация стала улучшаться, но из-за пандемии многие потеряли работу — и в фавелах снова стало опасно. Так что лучше там не появляться, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

— Малком рассказывал, что многие его друзья детства сидят в тюрьме, а Клаудиньо — что некоторых уже и вовсе нет в живых. Звучит страшно.

— К сожалению, такие истории тебе расскажет 90 процентов бразильских футболистов. Я тут не исключение. У меня тоже есть такие приятели, с которыми я рос, которые выбрали неправильный путь в своей жизни. Понятно, что жизнь бывает очень тяжелой, но у тебя всегда есть выбор. И если человек выбирает путь криминала, он должен отвечать за это.

— И футбол в этой ситуации — один из немногих социальных лифтов в Бразилии?

— На самом деле есть много других способов уйти от такой жизни. Но многие действительно думают, что именно футбол сделает из них миллионеров. И это большой самообман. 90 процентов футболистов в Бразилии получают не больше 500–600 евро в месяц. Хотя это всё равно неплохо. Еще у нас есть хороший волейбол. Или можно пойти учиться в федеральный университет. Путь всегда есть. Еще важно, чтобы тебя поддерживала и направляла семья, как это было у меня, Малкома и Клаудиньо.

— Перед вами никогда не стоял выбор между криминалом и футболом?

— Я никогда не сомневался: быть мне футболистом или нет. Когда мне было 18–19 лет, у меня закончился контракт с одной командой и возникла пауза в два-три месяца. Тогда я впервые задумался, что делать дальше. Но даже тогда я выбирал между учебой, работой и футболом. Хорошо, что нашел новую команду.

— У вас были друзья или компании, с которыми родители вам запрещали связываться из-за того, что они могут на вас плохо повлиять?

— Естественно. Опять же, в Бразилии таких ситуаций много. Сам понимаешь, когда ты молодой, кровь кипит, голова не всегда соображает правильно. И всегда появляются такие люди вокруг. Но родители меня всегда направляли по правильному пути. Например, некоторые хвастались, что им разрешали ходить на дискотеки в 14–15 лет. Мне разрешили ходить на дискотеки только в 18.

— В опасных ситуациях оказывались?

— Не сказал бы. Опасным можно назвать, наверное, только один случай. Мне было лет 14, и я играл за одну местную команду по мини-футболу. Это был выходной, и мы просто собрались сыграть в футбол против других команд. И был там один парень, про которого я знал, что он общается с плохими людьми. Мы просто играли, кайфовали. Было как: две команды играют по десять минут или до двух голов, другие стоят и ждут своей очереди. И моя команда в тот день всех обыгрывала. В какой-то момент этот парень начал во время наших матчей выпрыгивать на поле и мешать. Потом настал черед нам сыграть против его команды. И я этого парня обвожу, потом забиваю. Началась драка. Нас разняли, и он ушел со словами: «Ты меня еще увидишь». Через какое-то время он вернулся с ножом и пошел на меня. Я побежал домой. Больше мы в тот район играть не ходили.

— Думаете, он на самом деле мог пустить нож в дело?

— Не знаю. Может, просто хотел напугать. Проверять это у меня не было желания. Пару дней я потом боялся выходить из дома — рисковать лишний раз не хотелось. У нас же тоже был не самый благополучный район. Иногда бывали дни, когда говорили, что после десяти вечера нельзя выходить из дома. В общем, обычная бразильская фавела.

— Знакомы ли вы с бандитской историей Петербурга?

— Нет. В принципе, в России мне это как раз и нравится, что здесь не бывает таких историй. Когда мы возвращаемся в Бразилию, до сих пор остается чувство опасности. Мы стараемся не гулять по ночам. А в России за эти 12 лет ни разу не возникло ни одной опасной ситуации. И речь не только про Петербург. В Перми, Ярославле и в Брянске мы чувствовали себя в безопасности.

— Я имел в виду про историю города. В 90-е годы в Петербурге происходило много криминальных разборок.

— А-а-а, я понял. Слышал, да. Немного читал об этом. Хорошо, что сейчас такого уже нет.

Водка, рыбалка, Семак

— Первые впечатления от России какими были?

— Я был в шоке от холода и снега. Навсегда запомнил это. Но быстро наступило ощущение, что мы дома, где безопасно. Мне еще повезло, что перед этим я играл в Сербии, где очень похожий алфавит. Поэтому я мог уже читать и быстро освоил язык.

— Репетитора нанимали?

— Нет. Просто слушал других людей и учился. Поэтому у меня так много ошибок. Но я хочу прибавлять и хочу говорить правильно.

— Правда, что в Перми вас сразу научили пить водку?

— Да, так и было. Это произошло сразу после перехода в «Амкар». На командном мероприятии мне сказали: «Ты в России. Как ты можешь не выпить водки?» И заставили меня выпить. Это было очень смешно. Там был еще один бразилец, который приехал одновременно со мной. Он был очень серьезный, говорил, что алкоголь пить нельзя и еще кучу всего делать нельзя. Но его всё равно заставили выпить чуть-чуть. Я думаю, что по нам было видно, что водка нам не понравилась, потому что больше нам её не предлагали.

— А в Брянске вас научили рыбачить.

— Да. Небольшую щуку как-то поймал в Брянске. В Петербурге тоже недавно ходил рыбачить на пруд. Поймал небольшую рыбку, забыл, как называется.

— В пруду возле базы «Зенита»?

— Не, в другом месте. Там я тоже один раз рыбачил, но ничего не поймал.



— Встреча с Семаком стала для вас во многом судьбоносной. Помните, как впервые его увидели?

— Отлично помню. Наша первая встреча произошла на Кипре, потому что «Уфа» улетела на сбор, а я летел напрямую из Бразилии. После первого общения стало понятно, что это дружба на долгие годы, потому что наши мысли о жизни, о семье, о футболе во многом схожи. Конечно, бывают моменты, когда мы спорим о чем-то, но в целом у нас одинаковое видение. Он для меня уже как родной человек, как старший брат. Только благодаря ему я оказался в такой большой команде, как «Зенит».

— Семак возглавил «Зенит» в 18 году, вы пришли в 19-м. Почему так получилось?

— «Уфа» должна была дебютировать в Лиге Европы. И в этот момент Сергей Богданович ушел в «Зенит». Конечно, он держал меня в курсе на протяжении всех переговоров. Он хотел взять меня с собой сразу, но Шамиль Газизов не хотел меня отпускать, потому что вслед за Семаком сразу ушли еще Александр Незелик и Мария Бурова. Главным тренером назначили достаточно молодого Сергея Томарова, и Газизов хотел, чтобы я ему помог первое время. И лишь где-то через полгода Семаку удалось договориться, чтобы меня отпустили. Конечно, я хотел бы уйти сразу, но с пониманием отнесся к просьбе Газизова. В конце концов, я тоже очень сильно благодарен «Уфе».

— То есть вопрос о том, чтобы остаться в «Уфе», не стоял перед вами?

— Там как было. Переговоры по поводу моей судьбы шли между руководителями. «Зенит» изначально хотел меня забрать, но «Уфа» отказалась. Мне сказали, что до конца года я остаюсь в Уфе, а дальше будет видно. Даже когда «Зенит» всё-таки договорился забрать меня, я об этом не сразу узнал. Я, как обычно, должен был лететь после зимней паузы из Бразилии на сборы на Кипр. За день до вылета я спокойно собирал чемоданы, не думал ни о каком «Зените», и тут мне звонит Газизов и говорит: «Я договорился с Дюковым, ты переходишь в «Зенит». Говорю: «Ну, у меня уже билеты на руках!» — «Не-не, ты приезжай, попрощайся с командой и лети в Катар на сборы «Зенита».

— Семаку в «Зените» досталось тяжелое наследство после Луческу и Манчини. Очень много игроков, от которых сейчас, что показательно, почти никого не осталось. Насколько тяжело было разгребать всё это?

— Конечно, это был не очень удачный период для «Зенита». Проблемы с составом были огромные. Если не ошибаюсь, у нас было 43 игрока на контрактах. Пришлось проделать очень много работы, чтобы найти компромиссы для некоторых из них. К сожалению, в тот момент не было возможности покупать новых футболистов и надо было использовать тех, кто был в наличии. Первые значительные изменения произошли как раз, когда я пришел в команду: мы продали Паредеса, пришли Ракицкий, Барриос и Азмун. Тогда у Сергея Богдановича появилась возможность строить команду под себя. Раз мы до сих пор в «Зените», значит, мы всё делали правильно.

