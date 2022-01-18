Трубу на Наличной починили, жителям пришлось мерзнуть больше суток

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонт на Наличной улице, 33. Жильцам домов вернули тепло. Об этом 18 января рассказали в пресс-службе организации.



Коммунальная авария произошла вечером 16 января. В зоне дефекта оказались 40 зданий. Первоначально ремонт обещали закончить к 15:00 17 января, но работы затянулись, и сделать это удалось лишь к 02:00 вторника.



«Всего заменено три метра ненадежного трубопровода диаметра. Проведены необходимая диагностика и подключение нового участка. Система отопления переведена в штатный режим работы», — заявили в «Теплосети».

