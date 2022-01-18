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Трубу на Наличной починили, жителям пришлось мерзнуть больше суток

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Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонт на Наличной улице, 33. Жильцам домов вернули тепло. Об этом 18 января рассказали в пресс-службе организации.

Коммунальная авария произошла вечером 16 января. В зоне дефекта оказались 40 зданий. Первоначально ремонт обещали закончить к 15:00 17 января, но работы затянулись, и сделать это удалось лишь к 02:00 вторника.

«Всего заменено три метра ненадежного трубопровода диаметра. Проведены необходимая диагностика и подключение нового участка. Система отопления переведена в штатный режим работы», — заявили в «Теплосети».

Если тепло и горячая вода не вернулись — необходимо обратиться в управляющую компанию, добавили там.

В декабре «Теплосеть Санкт-Петербурга» объявила о реконструкции распределительной сети «Кораблестроителей», проходящей по одноименной улице от улицы Мичманской до Наличной. Окончание работ запланировано на 2023 год. 50 тысяч жителей перестанут страдать от частых прорывов.

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