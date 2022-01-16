На Васильевский пришла коммунальная оттепель, на Наличной — половодье

читатель «Фонтанки»
Как сообщил «Фонтанке» читатель, в зону плохой видимости его машина заехала около семи часов вечера. Пар клубился вдоль дороги в районе дома № 33 по Наличной и сгущался через несколько метров.
В «Теплосети» уточнили, что информация о разливающейся по проезжей части воде поступила в 18:25. Место огорожено, специалисты занимаются ликвидацией аварии.
По данным «Фонтанки», в зоне ремонта оказались 40 зданий. Обогреть их возможно по резервной схеме. Для этого требуется замена теплоносителя и контроль со стороны УК, добавляют в «Теплосети».
Закончить ремонт и перевести систему отопления в штатный режим планируют к трём часам дня 17 января.
Теплоэнергетики напоминают, что ходить и ездить по «дымящемуся» асфальту опасно. Петербуржцев просят избегать подтопленных участков и мест, над которыми поднимается пар.