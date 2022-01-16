На Васильевский пришла коммунальная оттепель, на Наличной — половодье

Как сообщил «Фонтанке» читатель, в зону плохой видимости его машина заехала около семи часов вечера. Пар клубился вдоль дороги в районе дома № 33 по Наличной и сгущался через несколько метров.



В «Теплосети» уточнили, что информация о разливающейся по проезжей части воде поступила в 18:25. Место огорожено, специалисты занимаются ликвидацией аварии.



По данным «Фонтанки», в зоне ремонта оказались 40 зданий. Обогреть их возможно по резервной схеме. Для этого требуется замена теплоносителя и контроль со стороны УК, добавляют в «Теплосети».

