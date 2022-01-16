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На Васильевский пришла коммунальная оттепель, на Наличной — половодье

Труба с горячей водой дала течь на Васильевском острове в Петербурге в воскресенье, 16 января. Пока аварийщики сушат реку, водители не спеша едут в клубах пара.

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читатель «Фонтанки»

Как сообщил «Фонтанке» читатель, в зону плохой видимости его машина заехала около семи часов вечера. Пар клубился вдоль дороги в районе дома № 33 по Наличной и сгущался через несколько метров.

В «Теплосети» уточнили, что информация о разливающейся по проезжей части воде поступила в 18:25. Место огорожено, специалисты занимаются ликвидацией аварии.

По данным «Фонтанки», в зоне ремонта оказались 40 зданий. Обогреть их возможно по резервной схеме. Для этого требуется замена теплоносителя и контроль со стороны УК, добавляют в «Теплосети».

Закончить ремонт и перевести систему отопления в штатный режим планируют к трём часам дня 17 января.

Теплоэнергетики напоминают, что ходить и ездить по «дымящемуся» асфальту опасно. Петербуржцев просят избегать подтопленных участков и мест, над которыми поднимается пар.

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Комментарии (1)

mavar
Слушайте, когда они уже начнут стесняться говорить про УК? Фъ, откройте уже проект про УК. Там много героических людей. Это вам не застройщики....
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