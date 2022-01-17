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Жителям Васильевского острова придется померзнуть, ремонт трубы на Наличной затягивается

Жильцы домов на Наличной улице обречены мерзнуть как минимум до 6 утра вторника. Как рассказала собственница «Фонтанки» из дома №33 17 января, согреться сейчас помогают газ и конвекторы. Надежда на комфортную зиму умирает, ведь уже третий месяц подряд в их доме пропадает тепло из-за прорыва.

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В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что более трех метров трубы уже вырезали и приступили к замене оборудования в тепловой камере. При этом работы осложняются наличием смежных коммуникаций. Для ускорения бригады усилены дополнительным персоналом.

Ориентировочное время окончания ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим — 6:00 18 января, обнадежили в теплоснабжающей организации.

Труба у дома 33 по Наличной улице дала течь накануне вечером. В зоне дефекта оказались 40 зданий. Первоначально ремонт обещали закончить к 15:00 17 января.

В декабре «Теплосеть Санкт-Петербурга» объявила о реконструкции распределительной сети «Кораблестроителей», проходящей по одноименной улице от улицы Мичманской до Наличной. Окончание работ запланировано на 2023 год. 50 тысяч жителей перестанут страдать от частых прорывов.

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Комментарии (3)

zelf
Интересно, кем там усилили? Час назад там стояла одна аварийка, манипулятор и три с половиной рабочих.
Vasileostrovets
В прошлый раз тоже сказали в 6.00, а в 16.00 тепла ещё не было.
ДуремарСПб.
Кто же сядет за эти бэушные трубы?
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