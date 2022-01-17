Жителям Васильевского острова придется померзнуть, ремонт трубы на Наличной затягивается

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что более трех метров трубы уже вырезали и приступили к замене оборудования в тепловой камере. При этом работы осложняются наличием смежных коммуникаций. Для ускорения бригады усилены дополнительным персоналом.



Ориентировочное время окончания ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим — 6:00 18 января, обнадежили в теплоснабжающей организации.



Труба у дома 33 по Наличной улице дала течь накануне вечером. В зоне дефекта оказались 40 зданий. Первоначально ремонт обещали закончить к 15:00 17 января.

