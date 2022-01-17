Германия обещает «подходящие меры» против «Северного потока-2» в случае войны на Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что её страна вместе с партнёрами примет «подходящие меры» в отношении газопровода «Северный поток-2» в случае эскалации военной ситуации на Украине.

«В случае дальнейшей эскалации со стороны России мы вместе с партнерами примем подходящие меры», — цитирует 17 января РИА Новости Бербок, которая напомнила, что ранее Берлин уже сделал «геостратегические выводы».

Фото: скриншот YouTube / Annalena Baerbock Поделиться Поделиться







Заявление прозвучало в понедельник в Киеве, куда Бербок приехала на переговоры. Глава МИД ФРГ отметила, что оператор трубопровода Nord Stream 2 AG пока не полностью соответствует праву ЕС, потому его сертификация приостановлена.



«Мы как новое германское правительство четко заявили в коалиционном соглашении, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать немецкому и европейскому праву. Это касается и «Северного потока-2». В настоящее время этот проект не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации приостановлен»,— заявила Бербок на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Мы, Украина вместе с Германией, преданы дипломатическому урегулированию этого конфликта [на Донбассе], и я благодарен новому правительству [ФРГ] за очень активную позицию и попытки вернуть, фактически, Россию за стол переговоров», — добавил глава МИД Украины Кулеба (цитата по «Интерфаксу»). В свою очередь, МИД РФ выступил против искусственного затягивания процесса сертификации газопровода. «Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться. Ее надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать», — сказано в заявлении МИД РФ 17 января.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» полностью готов к работе. Подводная труба была достроена ещё в сентябре 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее Сенат США отклонил законопроект республиканцев о санкциях в отношении строителей и эксплуатантов «Северного потока-2», но там же готовится альтернативный документ о рестрикциях в отношении РФ на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Он называется «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года». По данным СМИ новые санкции могут касаться лично президента Владимира Путина, высокопоставленных лиц РФ, всех крупных российских банков и «Северного потока-2».