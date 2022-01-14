В США сенат отклонил документ о санкциях против «Северного потока-2»

Законопроект Теда Круза предполагал рестрикции в отношении компаний и ряда их сотрудников, осуществлявших проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода. Это, в частности, заморозка активов в США, запрет ведения бизнеса с американскими партнёрами, запрет на въезд в США.

Газета Politico предполагала такой поворот. По данным издания, демократы, которые сначала поддерживали санкции, поменяли свою позицию. У них есть альтернативное предложение. В среду группа демократов внесла в сенат свой законопроект о рестрикциях в отношении РФ на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Он называется «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года».



Строительство газопровода «Северный поток-2» было полностью завершено 10 сентября 2021 года. Он состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В конце декабря «Газпром» сообщил, что «Северный поток-2» полностью готов к работе.