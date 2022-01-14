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В США сенат отклонил документ о санкциях против «Северного потока-2»

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Сенат конгресса США 13 января отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока-2», предложенный членом Республиканской партии Тедом Крузом.

Как сообщает ТАСС, инициатива не смогла набрать 60 голосов, необходимых для утверждения.

Законопроект Теда Круза предполагал рестрикции в отношении компаний и ряда их сотрудников, осуществлявших проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода. Это, в частности, заморозка активов в США, запрет ведения бизнеса с американскими партнёрами, запрет на въезд в США.

Газета Politico предполагала такой поворот. По данным издания, демократы, которые сначала поддерживали санкции, поменяли свою позицию. У них есть альтернативное предложение. В среду группа демократов внесла в сенат свой законопроект о рестрикциях в отношении РФ на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Он называется «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года».

Строительство газопровода «Северный поток-2» было полностью завершено 10 сентября 2021 года. Он состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В конце декабря «Газпром» сообщил, что «Северный поток-2» полностью готов к работе.

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Комментарии (3)

***_555
Деревянный ещё побарахтается.
Borze
Хохлатура не скрывая говорит что лоббирует в Пиндостане всякие каверзы против СП-2. До 2024 года время есть, всё сертифицируют и запустят. А денежки хохляцкие тю-тю, в пустую уйдут. Вот уверен на 146% что тот самый Тед Круз делает нам бяки не бесплатно. Ведь иначе какой ему смысл напрягаться и причём так сильно? Только бизнес(деньги в карман) и ничего личного.
Pilat
"предполагал рестрикции в отношении компаний и ряда их сотрудников,"
Учись Лавров, пока конгрессмены США не выучили где лимпо-по.
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