Полиция задержала у Смольного активиста Кострова после перформанса о неубранном городе

Сотрудники полиции 17 января задержали у здания администрации Петербурга основателя движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова, который проводил перформанс о «ледяном бардаке» в городе. Об этом активист сообщил в Facebook.



Утром Костров анонсировал акцию по поиску главы комитета по благоустройству Василия Пониделко. «Самое обидное, что на встречу к калитке ответственный за ледяной бардак не вышел. Наверное, трудится в поте лица, ищет дворников на подработку, а также расставляет в каждый двор города ломы и лопаты. А может, просто прячется», — написал активист.