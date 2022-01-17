Полиция задержала у Смольного активиста Кострова после перформанса о неубранном городе

Сотрудники полиции 17 января задержали у здания администрации Петербурга основателя движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова, который проводил перформанс о «ледяном бардаке» в городе. Об этом активист сообщил в Facebook.
Утром Костров анонсировал акцию по поиску главы комитета по благоустройству Василия Пониделко. «Самое обидное, что на встречу к калитке ответственный за ледяной бардак не вышел. Наверное, трудится в поте лица, ищет дворников на подработку, а также расставляет в каждый двор города ломы и лопаты. А может, просто прячется», — написал активист.
К Смольному он пришел на коньках, с костылями и перебинтованными конечностями. По словам активиста, его задержание произошло из-за жалобы, что он нецензурно бранится в общественном месте. «Еще параллельно пытаются вменить публичное мероприятие. Считают, что гулять на коньках и в бинте запрещено», — добавил он в разговоре с редакцией.
В настоящее время Костров находится около 76-го отдела полиции.
В субботу, 15 января, «Фонтанка» на примере собственного корреспондента продемонстрировала, что из-за гололеда на улицах города лучшее средство передвижения — это коньки. После выхода материала «каток» по маршруту журналиста частично убрали. После этого горожане также начали вставать на коньки, а жители Коломны самостоятельно посыпать песком тротуары.