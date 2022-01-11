Владимир Кехман поставит балет «Конек-Горбунок» в качестве режиссера

По бумагам, Владимир Кехман получит 1 миллион 251 тысячу и 94 рубля за «работы по созданию режиссерской постановки и художественной концепции спектакля «Конёк-Горбунок». Контракт был заключен 28 декабря. Обязательства режиссера будут считаться выполненными, когда спектакль представят публике. Сейчас премьера постановки запланирована на 9 апреля 2022 года.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заключил со своим бывшим худруком контракт на постановку знаменитого балета на музыку Родиона Щедрина. Документ опубликован на сайте госзакупок.

Согласно контракту, Кехман будет создавать спектакль «руководствуясь собственным художественным видением», а также «указанием заказчика». Без согласия заказчиков ему нельзя будет привлекать к работе соавторов и заимствовать чужой творческий труд.



И хоть Кехман обязан «лично выполнить работы по постановке спектакля в качестве режиссера-постановщика», ему оплатят не более трех перелетов из Петербурга бизнес-классом (при условии предоставления посадочных талонов). Зато жить режиссер сможет весь период работы в отеле Mariott.



В документе указано, что речь идет о «Коньке-Горбунке» в хореографии Александра Радунского в редакции Михаила Мессерера — той, что идет сейчас в Михайловском театре (премьера состоялась 2 сентября 2021 года). Должности режиссера-постановщика в числе авторов спектакля Михайловского на сайте театра не указано, зато, естественно, есть художник-постановщик — Вячеслав Окунев. В Мариинском театре «Конек-Горбунок» идет в другой версии — в хореографии Алексея Ратманского. Над мариинской версией, выпущенной в 2009 году, работал художник-постановщик и художник по костюмам Максим Исаев. Кто будет художником-постановщиком в Новосибирске — из контракта Кехмана не ясно.

