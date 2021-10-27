Минкульт назначил Кехмана во МХАТ, а Хабенского — в МХТ

Одновременно народный артист России Константин Хабенский назначается на пост художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова — в этом качестве он сменит Сергея Женовача. Тот уходит «по собственному желанию».

«Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — прокомментировали кадровое решение в Минкульте.

«Сергей Васильевич продолжит руководить Студией театрального искусства, и тем самым привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра», — сообщили в Минкульте.



Добавили и о кандидатуре Хабенского:



«Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова , хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.



Недавно Владимир Кехман пополнил число выпускников ГИТИСа: 30 сентября ректор вуза Григорий Заславский сообщил, что обладатель диплома продюсерского факультета петербургской академии театрального искусства Кехман окончил ассистентуру-стажировку в Москве. По сведениям журналистов, его квалификация теперь определяется как «преподаватель творческих дисциплин в высшей школе и режиссёр музыкального театра».



МХАТ имени Горького в последнее время неоднократно попадал в центр скандалов — и речь даже не об участии Ольги Бузовой в спектакле о молодом Сталине. Уволить худрука театра Эдуарда Боякова просила президента страны Владимира Путина народная артистка СССР и бывший художественный руководитель театра, его президент Татьяна Доронина. Она заявила, что театром управляют «торгаши», помещение сдаётся «кому захочется и для чего захочется», «выгнаны» артисты, бывшие основой репертуара, а сам репертуар «почти уничтожен», как и декорации.

