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Минкульт назначил Кехмана во МХАТ, а Хабенского — в МХТ

Два московских театра получили новых руководителей — об этом сообщили 27 октября в Министерстве культуры России. Худрук Михайловского театра, ранее также занимавший должность худрука в Новосибирском государственном театре оперы и балета, — Владимир Кехман — получил должность гендиректора МХАТ им. М. Горького.

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Его пост в Новосибирском театре переходит к известному дирижеру Дмитрию Юровскому. Михайловским театром Кехман руководить продолжит.

«Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — прокомментировали кадровое решение в Минкульте.

Одновременно народный артист России Константин Хабенский назначается на пост художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова — в этом качестве он сменит Сергея Женовача. Тот уходит «по собственному желанию».

«Сергей Васильевич продолжит руководить Студией театрального искусства, и тем самым привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра», — сообщили в Минкульте.

Добавили и о кандидатуре Хабенского:

«Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Недавно Владимир Кехман пополнил число выпускников ГИТИСа: 30 сентября ректор вуза Григорий Заславский сообщил, что обладатель диплома продюсерского факультета петербургской академии театрального искусства Кехман окончил ассистентуру-стажировку в Москве. По сведениям журналистов, его квалификация теперь определяется как «преподаватель творческих дисциплин в высшей школе и режиссёр музыкального театра».

МХАТ имени Горького в последнее время неоднократно попадал в центр скандалов — и речь даже не об участии Ольги Бузовой в спектакле о молодом Сталине. Уволить худрука театра Эдуарда Боякова просила президента страны Владимира Путина народная артистка СССР и бывший художественный руководитель театра, его президент Татьяна Доронина. Она заявила, что театром управляют «торгаши», помещение сдаётся «кому захочется и для чего захочется», «выгнаны» артисты, бывшие основой репертуара, а сам репертуар «почти уничтожен», как и декорации.

Во главу МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова назначал в 2018 году тогдашний министр культуры Владимир Мединский. Вместе с ним замом по литературной части был назначен Захар Прилепин, а по творческой работе — Сергей Пускепалис, все трое были главами секций основанного Прилепиным и Бояковым весной 2017 года патриотического «Русского художественного союза».

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