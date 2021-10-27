Минкульт назначил Кехмана во МХАТ, а Хабенского — в МХТ

Его пост в Новосибирском театре переходит к известному дирижеру Дмитрию Юровскому. Михайловским театром Кехман руководить продолжит.
«Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ
Одновременно народный артист России Константин Хабенский назначается на пост художественного руководителя МХТ
«Сергей Васильевич продолжит руководить Студией театрального искусства, и тем самым привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра», — сообщили в Минкульте.
Добавили и о кандидатуре Хабенского:
«Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ
Недавно Владимир Кехман пополнил число выпускников ГИТИСа: 30 сентября ректор вуза Григорий Заславский сообщил, что обладатель диплома продюсерского факультета петербургской академии театрального искусства Кехман окончил ассистентуру-стажировку в Москве. По сведениям журналистов, его квалификация теперь определяется как «преподаватель творческих дисциплин в высшей школе и режиссёр музыкального театра».
МХАТ имени Горького в последнее время неоднократно попадал в центр скандалов — и речь даже не об участии Ольги Бузовой в спектакле о молодом Сталине. Уволить худрука театра Эдуарда Боякова просила президента страны Владимира Путина народная артистка СССР и бывший художественный руководитель театра, его президент Татьяна Доронина. Она заявила, что театром управляют «торгаши», помещение сдаётся «кому захочется и для чего захочется», «выгнаны» артисты, бывшие основой репертуара, а сам репертуар «почти уничтожен», как и декорации.
Во главу МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова назначал в 2018 году тогдашний министр культуры Владимир Мединский. Вместе с ним замом по литературной части был назначен Захар Прилепин, а по творческой работе — Сергей Пускепалис, все трое были главами секций основанного Прилепиным и Бояковым весной 2017 года патриотического «Русского художественного союза».