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Владимир Кехман получил диплом ГИТИСа из рук ректора

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Худрук Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета, выпускник продюсерского факультета петербургской академии театрального искусства — Владимир Кехман обзавелся еще одним дипломом.

«В. А. Кехман окончил ассистентуру-стажировку ГИТИСа, с чем я его и поздравляю», — написал в своем инстаграме 30 сентября ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа. На публикацию обратил внимание журнал «Театр».

Издание напомнило, что Кехман поступал в образовательное учреждение два года назад на специальность «Искусство театральной режиссуры», теперь его квалификация определяется как «преподаватель творческих дисциплин в высшей школе и режиссёр музыкального театра» — и это наводит на мысль о том, что в скором времени Петербург и Новосибирск могут увидеть театральные постановки бизнесмена-основателя фруктовой империи JFC.

Ранее Владимир Кехман уже появлялся на афише возглавляемого им Михайловского театра — речь шла об опере «Опричник», поставленной начальником управления президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым.

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Комментарии (6)

Silver867
Прикупил ещё один диплом, и получил его из рук продавца - так правильнее.
zlopopik
Как знать, как знать ...
Эд Хэммет
Известный криминальный авторитет по кличке "банан", он же руководитель театров, он же теперь выпускник ГИТИСа. Как говорится, в одном флаконе.
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