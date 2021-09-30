Худрук Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета, выпускник продюсерского факультета петербургской академии театрального искусства — Владимир Кехман обзавелся еще одним дипломом.
«В. А. Кехман окончил ассистентуру-стажировку ГИТИСа, с чем я его и поздравляю», — написал в своем инстаграме 30 сентября ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа. На публикацию обратил внимание журнал «Театр».
Издание напомнило, что Кехман поступал в образовательное учреждение два года назад на специальность «Искусство театральной режиссуры», теперь его квалификация определяется как «преподаватель творческих дисциплин в высшей школе и режиссёр музыкального театра» — и это наводит на мысль о том, что в скором времени Петербург и Новосибирск могут увидеть театральные постановки бизнесмена-основателя фруктовой империи JFC.
Ранее Владимир Кехман уже появлялся на афише возглавляемого им Михайловского театра — речь шла об опере «Опричник», поставленной начальником управления президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым.