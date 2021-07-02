Доронина попросила Путина уволить худрука МХАТ

Она считает, что театром управляют «торгаши», помещение сдаётся «кому захочется и для чего захочется», «выгнаны» артисты, бывшие основой репертуара, а сам репертуар «почти уничтожен», как и декорации. Если не сменить руководство, от МХАТа «не останется даже и воспоминаний», пишет Доронина.

Пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина считает, что Татьяной Дорониной может манипулировать круг лиц в своих корыстных целях. «Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах», — написала Мусина-Пушкина в Facebook.



По её словам, Доронина не видела последних премьер и вообще давно не появлялась в театре. Во МХАТе не видели письма и не знают, было ли оно отправлено президенту, но предполагают, что письмо изначально было написано с целью публикации в СМИ.

