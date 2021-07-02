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Доронина попросила Путина уволить худрука МХАТ

Народная артистка СССР и бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Максима Горького, ныне занимающая должность президента МХАТа, Татьяна Доронина обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом помочь сохранить театр. Она попросила уволить действующего художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова. Подлинность письма подтвердил РБК представитель актрисы.

Она считает, что театром управляют «торгаши», помещение сдаётся «кому захочется и для чего захочется», «выгнаны» артисты, бывшие основой репертуара, а сам репертуар «почти уничтожен», как и декорации. Если не сменить руководство, от МХАТа «не останется даже и воспоминаний», пишет Доронина.

Пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина считает, что Татьяной Дорониной может манипулировать круг лиц в своих корыстных целях. «Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах», — написала Мусина-Пушкина в Facebook.

По её словам, Доронина не видела последних премьер и вообще давно не появлялась в театре. Во МХАТе не видели письма и не знают, было ли оно отправлено президенту, но предполагают, что письмо изначально было написано с целью публикации в СМИ.

Доронина была худруком МХАТ до 2018 года. Затем специально для нее была создана должность президента театра. В 2019 году Доронина обсуждала с Путиным конфликт во МХАТе. В апреле Минкульт изменил устав театра — теперь в нем говорится, что руководство учреждением осуществляется президентом, которым является Доронина, и директором — сейчас его обязанности временно исполняет Олег Михайлов. О Боякове в сообщении министерства ничего не говорилось.

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Комментарии (17)

Наталия П
Судя по тому, что на сцене МХАТа появилась Бузова, обращение написано не зря. Позорище.
чцаца9832
Очередная путинская многоходовочка. Кручу-верчу, запутать хочу! Россия, верно идёт дорогой Западной демократии со всеми их прелестями лгбт! В будущем, на Невском пр. пройдёт первый в России гей-парад! Все будут радоваться и хлопать в ладоши.
265035094
То есть она директор театра и согласно измененному уставу - руководитель его, но при этом пишет Путину, что руководство театра плохое. Все правильно понял?
Это к вопросу об успешных и твердых хозяйственниках, а также эффективности управленцах в возрасте дожития (бабушке 87 лет).
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