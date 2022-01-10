За праздники в Петербурге и Ленобласти произошло более четырех тысяч ДТП и погибли 18 человек

За новогодние праздники на дорогах Петербурга произошло более трех тысяч ДТП, а в Ленобласти — менее тысячи. И хоть число серьезных аварий было почти равным, петербургские происшествия унесли одну жизнь, а областные — почти два десятка.

Как сообщает 10 января пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на дорогах Петербурга было зафиксировано 3 201 ДТП. Пострадавшие были в 57 из них. Травмы в них получили 66 человек, в том числе семеро детей. Один человек погиб.

На дорогах Ленинградской области за этот период произошло 893 дорожных аварии. Пострадавшие были в 54 случаях. Всего травмы получили 83 человека, 16 из них — дети. Погибли 17 человек, все — взрослые.

1 января в Тихвине рейсовый автобус сбил пешехода. От полученных травм он скончался. 3 января у Рождествено на трассе «Псков» произошло столкновение трех машин: два человека погибли, в больницу увезли женщину и двоих детей. Четверых госпитализировали в тот же день после ДТП у поселка Сусанино. 4 января было много аварий. В трёх ДТП, случившихся за час, погибли четверо. В частности, двое умерли после столкновения двух легковых автомобилей и туристического автобуса у деревни Доможирово на «Коле», пострадали дети. 5 января при столкновении ВАЗа и «Хёндэ» на дороге Пустошка — Вырица пострадали четверо, в том числе ребенок.

Два человека погибли на трассе «Россия», где Daewoo Nexia столкнулась с автомобилем скорой помощи.

8 января в поселке Запорожское «Фольксваген» врезался в столб, автомобиль оказался в кювете — снес бетонное ограждение. Водитель погиб.

