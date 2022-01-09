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На «Коле» под Петербургом столкнулись пять машин в том числе грузовик, погибли двое

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Четыре легковых автомобиля и грузовик столкнулись на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе области.

Как сообщает 9 января 47news, массовая авария произошла на 77 километре трассы. Участниками ДТП в районе деревни Городище стали «Шевроле», «Шкода», «Рено», «Фольсваген» и грузовая «Скания». Водитель одной из легковушек задел по касательной три других, после чего машина врезалась в грузовик.

Водитель и пассажир «Шевроле», мужчина и женщина, погибли от полученных травм на месте. Чтобы извлечь жертв ДТП из автомобиля привлекали спасателей города Шлиссельбург.

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