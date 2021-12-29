РИА Новости: Молодежный чемпионат мира по хоккею отменяют после многочисленных случаев коронавируса

Совет Международной федерации хоккея решил отменить дальнейшее проведение чемпионата мира. Об этом 29 декабря со ссылкой на свой источник пишет РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что турнир в Канаде отменяют из-за вспышек коронавируса в нескольких сборных. Ранее сообщалось, что российской команде присудили техническое поражение в игре со словаками из-за положительного теста на COVID-19 у 17-летнего нападающего СКА Матвея Мичкова. Его агент заявил, что игрок чувствует себя «отлично», а предыдущий тест был отрицательным.