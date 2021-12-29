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РИА Новости: Молодежный чемпионат мира по хоккею отменяют после многочисленных случаев коронавируса

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Совет Международной федерации хоккея решил отменить дальнейшее проведение чемпионата мира. Об этом 29 декабря со ссылкой на свой источник пишет РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что турнир в Канаде отменяют из-за вспышек коронавируса в нескольких сборных. Ранее сообщалось, что российской команде присудили техническое поражение в игре со словаками из-за положительного теста на COVID-19 у 17-летнего нападающего СКА Матвея Мичкова. Его агент заявил, что игрок чувствует себя «отлично», а предыдущий тест был отрицательным.

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Комментарии (3)

LiChaBaTa
Когда наконец то объявят корону равной гриппу, тогда и заживем. Ждем пока нагребутся и наиграются.
FVA
Правильное решение
xepnuminu
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