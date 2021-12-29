Агент Мичкова заявил о «подковерных играх» из-за информации о положительном тесте хоккеиста на коронавирус

Никаких симптомов коронавируса у нападающего СКА Матвея Мичкова нет, а его тест на коронавирус ранее дал отрицательный результат. Так 29 декабря спортивный агент хоккеиста Сергей Федотов прокомментировал информацию о том, что Мичков якобы болен COVID-19.



«Я только что разговаривал с Матвеем. Чувствует он себя прекрасно. Тест на ковид, который он сдавал у врачей российской сборной, дал отрицательный результат. Любой хоккейный болельщик и человек, который имеет отношение к этой игре, прекрасно понимает, что то, что сейчас происходит, совершенно не имеет отношения к хоккею. Это идут подковерные игры, которые очень сильно бьют по Международной федерации хоккея в лице канадских организаторов этого МЧМ», — заявил Федотов.

