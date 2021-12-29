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Агент Мичкова заявил о «подковерных играх» из-за информации о положительном тесте хоккеиста на коронавирус

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Никаких симптомов коронавируса у нападающего СКА Матвея Мичкова нет, а его тест на коронавирус ранее дал отрицательный результат. Так 29 декабря спортивный агент хоккеиста Сергей Федотов прокомментировал информацию о том, что Мичков якобы болен COVID-19.

«Я только что разговаривал с Матвеем. Чувствует он себя прекрасно. Тест на ковид, который он сдавал у врачей российской сборной, дал отрицательный результат. Любой хоккейный болельщик и человек, который имеет отношение к этой игре, прекрасно понимает, что то, что сейчас происходит, совершенно не имеет отношения к хоккею. Это идут подковерные игры, которые очень сильно бьют по Международной федерации хоккея в лице канадских организаторов этого МЧМ», — заявил Федотов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что России присудили техническое поражение в матче со словаками на молодежном чемпионате мира по хоккею из-за случая COVID-19 в команде. Положительный тест, по данным агентства, сдал 17-летний нападающий петербургского СКА Матвей Мичков.

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