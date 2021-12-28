«Не исключен человеческий фактор». Когда интернет-доставка превратится в тыкву

автор фото Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Если коротко, то пока вы читаете эту статью, истекают последние сроки, когда большинство купленных вами товаров еще может успеть доехать до вас до боя курантов. Но выходы есть всегда. «Фонтанка» знает лайфхаки, как получить подарки, заказанные хоть в восемь вечера 31 декабря.

Особенности устройства системы интернет-доставки таковы, что с каждой минутой сейчас сокращается не столько сама возможность доставки, сколько ассортимент товаров, который успеет до вас доехать. Однако всему есть разумные пределы, и точкой невозврата для самой-самой последней возможности заказать подарок, называется 20:00 31 декабря.



Корреспондент «Фонтанки» попробовал заказать утром 28 декабря несколько товаров из категории «Косметика» — непритязательный, но не стыдный подарок для непритязательной же девушки, склонной к заботе о своей красоте. Попытки совершались на двух крупнейших в стране торговых площадках, и результат отличался — в зависимости от принципа работы каждой из площадок. Но в обоих случаях полностью получить заказ до Нового года оказалось либо невозможно, либо приходилось идти на серьезный риск.

Редакция попросила прокомментировать увиденное представителей маркетплейсов. Следует отметить, что их работа заключается в продаже и доставке товаров как с собственных складов, так и от сторонних продавцов, которые используют маркетплейс лишь как витрину и платежную систему.

В случае с Wildberries система пообещала привезти заказ в два захода. Первый — 30 декабря — 1 января, второй — 31 декабря — 2 января.

Если в обычной жизни такой разброс не так уж принципиален, то в данном случае ошибка может стоить слишком дорого. Очевидно, что так рисковать готовящий для девушки подарок юноша не станет. Если он хоть на что-то рассчитывает. И если ему нужны будут эти конкретно кремики и увлажнители, он присоединится к общим толпам шатающихся по торговым центрам петербуржцам, множа пробки и рискуя подхватить вирус.



Фото: скриншот с сайта Wildberries Поделиться Поделиться







«Доставка осуществляется в стандартные сроки. Быстрее всего заказы доставляются с локальных складов (как правило, уже на следующий день), — объясняет представитель Wildberries Валерий Прокопьев. — Также сейчас мы рекомендуем получать заказы в наших пунктах выдачи».

Взглянув на картину, увиденную на его сайте корреспондентом «Фонтанки», Валерий Прокопьев был оптимистичен: «Судя по таймлайну, приедет все. Но рекомендуем воспользоваться доставкой в ПВЗ, здесь исключен человеческий фактор».

Как объясняют эксперты рынка, знакомые с алгоритмами работы разных служб доставки, «вилка» срока доставки, которую покупатели видят в корзине Wildberries, связана с тем, что продавец может, по правилам, отгружать товар в течение 72 часов. Именно от его расторопности сейчас и зависит, успеет ли подарок к Новому году.

В другом крупном маркетплейсе — «Озоне» — сроки указывают более точно. Кроме того, покупатель видит, из какого города к нему будет ехать товар. Попытка корреспондента собрать подарок под елочку, можно сказать, провалилась: лишь три из четырех товаров обещано привезти вовремя. Но стало понятно, как сделать так, чтобы все получилось.



Фото: скриншот с сайта ozon.ru Поделиться Поделиться







Взглянув на результат, представитель «Озона» Мария Заикина указала, что половина заказанных товаров едут в Петербург из Казани и Новосибирска: на многих федеральных трассах сейчас наблюдаются заторы из-за снегопадов, а какие-то и вовсе частично перекрыты. Рассчитывать на доставку кондиционера для волос из Сибири сейчас и правда очень уж оптимистично.

Однако один из товаров со сроком доставки лишь 3 января, судя по данным системы «Озона», уже в Петербурге. Тут Мария Заикина допустила, что речь идет о товаре, лежащем на складе у продавца, который уже решил начать праздновать Новый год и проставил себе выходные до 2 января. Таких продавцов у «Озона» немного: большинство все же понимают, что дни перед Новым годом — самые горячие, и продолжают работать. Однако кто-то мог решить все же провести время с семьей.

В любом случае Мария Заикина рекомендует воспользоваться функционалом «Озона», который пока есть не у всех его коллег по рынку, — фильтр товаров по сроку доставки. Чтобы выбирать подарки только из того, что точно успеет доехать.



Кроме того, у маркетплейсов есть вариант ускоренной доставки. Если выбрать ее, обойдется дороже, но велик шанс получить все чуть ли не в течение часа. У «Озона», к примеру, таким образом доставляется далеко не весь ассортимент, а лишь 17 тысяч наименований с собственного склада. Их компания обещает привезти, даже если заказ будет сделан 31 декабря в 20:00.

Но Новый год есть Новый год. Даже в случае экспресс-доставки есть шанс попасть вот на такое: «Товар с доставкой за час недоступен для заказа. Измените вариант доставки».

Кстати, в случае с получением не по домашнему адресу, а в пункте выдачи, который маркетплейсы советуют как предпочтительный для ускорения процесса, надо будет поторопиться. Дело в том, что 31-го числа большинство из них закроются в 18–19 часов, и дальше получить подарки можно будет только 2 января.

И хотя интернет-продавцы обещают в последние дни перед Новым годом резко нарастить число курьеров, все равно покупка подарков в последнюю минуту (которая, возможно, наступает именно сейчас) — это лотерея. Раньше надо было думать.



Но, кстати, для самых забывчивых и непритязательных «Фонтанка» нашла еще один вариант. Например, в ассортименте у ряда служб доставки есть совсем небольшое (но есть!) количество того, что сойдет за самый неброский подарок «на скорую руку». Например, у «Самоката» — около сотни таких наименований, и принимают заказы в компании 31 декабря до 22:00, а доставляют — до 23:00. В новогоднюю ночь курьеру полагаются надбавки к зарплате, но не забудьте и вы его поблагодарить и подарить мандаринку.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

