Впервые в истории зимних раскопок в Новгороде нашли берестяную грамоту. Речь в ней идет о деньгах

«Все хорошо знают, что археология – наука летняя, сезонная. Но бывают эстраординарные случаи, когда приходится работать зимой. Именно эти работы в Новгороде перед реконструкцией Клуба юных моряков принесли неожиданные результаты: 22 декабря была найдена берестяная грамота. Это абсолютный рекорд для Новгорода: здесь находили грамоты, начиная с марта, летом и осенью, но зимой, в декабре, это случилось впервые. Таким неожиданным подарком уходящий год закрывает археологический сезон в Новгороде», — сообщили в пресс-службе учебного заведения 24 декабря.

Экспедиция Института археологии РАН впервые во время зимних раскопок нашла в историческом центре Великого Новгорода берестяную грамоту конца XII века. Артефакту присвоили номер 1144.

Судя по тексту грамоты, автор спрашивает некоего Доброшу о сумме, которую необходимо заплатить за услуги прислужника, и просит сообщить ему об этом в ответной грамоте.



Отметим, экспедиция ИА РАН начала работы в историческом центре Новгорода в начале декабря. В городе собираются реконструировать «Морской центр капитана Варухина Н. Г.». По действующему законодательству, прежде чем на площадке начнутся строительные работы, территорию должны осмотреть археологи.



На улице Великой исследователи старины нашли фрагмент усадьбы, в на второй площадке возле Софийской набережной были обнаружены основания больших складов, стоявших вдоль берега Волхова.

