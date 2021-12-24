«Мистера Бига» в пятый раз обвинили в сексуальном насилии

По словам женщины, актер насильно трогал и целовал ее. Это случилось после выступления артистки в ресторане, когда актер довез ее до дома и зашел к ней в гости. Тогда Лизе Джентил удалось вырваться из рук Криса Нота, и он со скандалом ушел. Как Лиза Джентил утверждает, на следующий день после предполагаемого инцидента Нот позвонил и сказал, что, если она когда-нибудь расскажет о том, что произошло накануне вечером, он разрушит ее карьеру.

Кантри-певица Лиза Джентил на специальной пресс-конференции заявила, что звезда «Секса в большом городе» домогался ее в 2002 году. Об этом 23 декабря сообщило издание Variety .

Поскольку это произошло почти 20 лет назад, срок давности преступления прошел. Адвокат Лизы Джентил призвал коллег Нота по сериалу «Секс в большом городе» выступить за продление срока давности по подобным преступлениям.



До этого две женщины анонимно рассказали The Hollywood Reporter об изнасилованиях в 2004 и 2015 годах, позже еще одна женщина рассказала о подобном случае в 2010 году. Несколько дней спустя Хизер Кристин, дублерша со съемочной площадки «Секса в большом городе», написала колонку в Independent, где рассказала о токсичном поведении «мистера Бига» и его приставаниях. Актрисы «Секса в большом городе» поддержали женщин, обвиняющих Криса Нота.

Журналисты издания Page Six также нашли судебные документы, свидетельствующие о том, что бывшая девушка Нота, супермодель Беверли Джонсон, подавала в суд на получение запретительного ордера против Нота в 1995 году после того, как тот неоднократно звонил и угрожал убить ее после их расставания.



После публикаций первых историй женщин в прессе Нот потерял несколько контрактов и роль в сериале «Уравнитель».

