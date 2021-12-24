FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -14
73.36р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Мистера Бига» в пятый раз обвинили в сексуальном насилии

7
Печать

Кантри-певица Лиза Джентил на специальной пресс-конференции заявила, что звезда «Секса в большом городе» домогался ее в 2002 году. Об этом 23 декабря сообщило издание Variety.

По словам женщины, актер насильно трогал и целовал ее. Это случилось после выступления артистки в ресторане, когда актер довез ее до дома и зашел к ней в гости. Тогда Лизе Джентил удалось вырваться из рук Криса Нота, и он со скандалом ушел. Как Лиза Джентил утверждает, на следующий день после предполагаемого инцидента Нот позвонил и сказал, что, если она когда-нибудь расскажет о том, что произошло накануне вечером, он разрушит ее карьеру.

Поскольку это произошло почти 20 лет назад, срок давности преступления прошел. Адвокат Лизы Джентил призвал коллег Нота по сериалу «Секс в большом городе» выступить за продление срока давности по подобным преступлениям.

До этого две женщины анонимно рассказали The Hollywood Reporter об изнасилованиях в 2004 и 2015 годах, позже еще одна женщина рассказала о подобном случае в 2010 году. Несколько дней спустя Хизер Кристин, дублерша со съемочной площадки «Секса в большом городе», написала колонку в Independent, где рассказала о токсичном поведении «мистера Бига» и его приставаниях. Актрисы «Секса в большом городе» поддержали женщин, обвиняющих Криса Нота.

Журналисты издания Page Six также нашли судебные документы, свидетельствующие о том, что бывшая девушка Нота, супермодель Беверли Джонсон, подавала в суд на получение запретительного ордера против Нота в 1995 году после того, как тот неоднократно звонил и угрожал убить ее после их расставания.

После публикаций первых историй женщин в прессе Нот потерял несколько контрактов и роль в сериале «Уравнитель».

Все обвинения актер отрицает.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

f0ntan
После череды секс-скандалов голливудские фильмы будут сниматься в мусульманских бурках, хиджабах и паранджах
german_5e4d02dc5a4f9
а еще он так с экрана телевизора смотрел... я чувствовала он меня раздевает глазами...
chip1
Ну и законы у них, обнял, поцеловал - насильник.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний