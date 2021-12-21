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Крис Нот лишился роли из-за обвинений в изнасиловании

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Из-за обвинений в сексуальном насилии Крис Нот не будет сниматься в следующих эпизодах сериала «Уравнитель». Об этом 20 декабря сообщил The Hollywood Reporter. Уже снятые серии с актером выйдут в эфир без изменений.

Через четыре дня после того, как две женщины выступили с обвинениями против звезды «Секса в большом городе», телекомпании CBS и Universal Television выпустили заявление об отстранении актера от работы в их сериале «Уравнитель». В криминальном триллере Нот исполнял второстепенную роль бывшего директора ЦРУ.

Обвинительницы утверждают, что актер подверг их сексуальному насилию: в одном случае в Лос-Анджелесе в 2004 году, во втором — в Нью-Йорке в 2015 году. Нот это отрицает.

«Обвинения против меня, выдвинутые теми, с кем я познакомился много лет, даже десятилетий назад, категорически ложны… Встречи происходили по обоюдному согласию... Я не знаю наверняка, почему эти истории всплыли сейчас, но знаю одно: я не насиловал этих женщин», — выступил актер с официальным опровержением.

После публикаций историй женщин в прессе Нот потерял несколько контрактов. Производитель велотренажеров, в чьей рекламе снялся Крис Нот после выхода первых серий «И просто так…», также удалил ролик из своих соцсетей.

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