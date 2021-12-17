FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
73.57р83.16р
ТЕМА ДНЯ

"Омикрон" в Петербурге

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Мистера Бига из «Секса в большом городе» обвинили в сексуальном насилии

1
Печать

Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

На актера журналистам пожаловались две женщины в возрасте 40 лет и 31 года. Они заявили, что новости о продолжении сериала «Секс в большом городе», где снова сыграл Нот, пробудили в них «глубокие, волнующие и болезненные воспоминания».

По словам женщины под псевдонимом Зои, она стала жертвой Криса Нота в 2004 году, когда ей было 22 года. Она рассказала, что актер, который вел бизнес с фирмой, где она работала, изнасиловал ее. Вторая женщина Лили заявила, что познакомилась с Нотом в 2015 году во время работы в ночном клубе, она утверждает, что тот изнасиловал ее у себя дома, куда они пошли после ресторана.

Сам 67-летний Крис Нот отрицает выдвинутые обвинения и называет их ложными. «Эти истории могли произойти 30 лет назад или 30 дней назад — «нет» всегда означает нет — это черта, которую я не переступал. Встречи происходили по обоюдному согласию», — сказал изданию актер.

Ранее сообщалось, что продолжение «Секса в большом городе» — сериал «И просто так…» стал самой удачной премьерой на HBO Max. Подробнее о самом ожидаемом кинокамбэке года читайте в материале «Фонтанки».

Крис Нот — американский актёр. Наиболее известен по ролям Майка Логана в сериале «Закон и порядок», Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе» и Питера Флоррика в сериале «Хорошая жена». Имеет две номинации на премию «Золотой Глобус».

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

dmilit
Особенно феерично "познакомилась во время работы в ночном клубе, тот изнасиловал ее у себя дома (!), куда они пошли после ресторана."
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний