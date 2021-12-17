Мистера Бига из «Секса в большом городе» обвинили в сексуальном насилии

Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.
На актера журналистам пожаловались две женщины в возрасте 40 лет и 31 года. Они заявили, что новости о продолжении сериала «Секс в большом городе», где снова сыграл Нот, пробудили в них «глубокие, волнующие и болезненные воспоминания».
По словам женщины под псевдонимом Зои, она стала жертвой Криса Нота в 2004 году, когда ей было 22 года. Она рассказала, что актер, который вел бизнес с фирмой, где она работала, изнасиловал ее. Вторая женщина Лили заявила, что познакомилась с Нотом в 2015 году во время работы в ночном клубе, она утверждает, что тот изнасиловал ее у себя дома, куда они пошли после ресторана.
Сам 67-летний Крис Нот отрицает выдвинутые обвинения и называет их ложными. «Эти истории могли произойти 30 лет назад или 30 дней назад — «нет» всегда означает нет — это черта, которую я не переступал. Встречи происходили по обоюдному согласию», — сказал изданию актер.
Ранее сообщалось, что продолжение «Секса в большом городе» — сериал «И просто так…» стал самой удачной премьерой на HBO Max. Подробнее о самом ожидаемом кинокамбэке года читайте в материале «Фонтанки».