Мистера Бига из «Секса в большом городе» обвинили в сексуальном насилии

Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.



На актера журналистам пожаловались две женщины в возрасте 40 лет и 31 года. Они заявили, что новости о продолжении сериала «Секс в большом городе», где снова сыграл Нот, пробудили в них «глубокие, волнующие и болезненные воспоминания».



По словам женщины под псевдонимом Зои, она стала жертвой Криса Нота в 2004 году, когда ей было 22 года. Она рассказала, что актер, который вел бизнес с фирмой, где она работала, изнасиловал ее. Вторая женщина Лили заявила, что познакомилась с Нотом в 2015 году во время работы в ночном клубе, она утверждает, что тот изнасиловал ее у себя дома, куда они пошли после ресторана.

