Актрисы «Секса в большом городе» поддержали женщин, обвиняющих Криса Нота

Исполнительницы главных ролей в сериалах «Секс в большом городе» и «И просто так…» отреагировали на обвинения своего коллеги Криса Нота в сексуальном насилии. Синтия Никсон, которая играет Миранду, 21 декабря опубликовала в социальных сетях заявление. Под ним также стоит подпись Сары Джессики Паркер (Кэрри) и Кристины Дэвис (Шарлотта).



«Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота, — говорится в сообщении. — Мы поддерживаем женщин, которые вышли вперед и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это должно быть очень сложно, и благодарим их за это».

