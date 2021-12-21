Актрисы «Секса в большом городе» поддержали женщин, обвиняющих Криса Нота

Исполнительницы главных ролей в сериалах «Секс в большом городе» и «И просто так…» отреагировали на обвинения своего коллеги Криса Нота в сексуальном насилии. Синтия Никсон, которая играет Миранду, 21 декабря опубликовала в социальных сетях заявление. Под ним также стоит подпись Сары Джессики Паркер (Кэрри) и Кристины Дэвис (Шарлотта).
«Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота, — говорится в сообщении. — Мы поддерживаем женщин, которые вышли вперед и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это должно быть очень сложно, и благодарим их за это».
Две женщины обвинили Криса Нота в сексуальном насилии в статье, опубликованной 16 декабря Hollywood Reporter. Женщины рассказывают о двух разных случаях, которые произошли с разницей в десять с лишним лет — в 2004 и 2015 гг. Обе познакомились с Нотом, когда им было по 20 лет.
Актер категорически отверг все обвинения. 21 декабря стало известно, что с ним расторгли контракт на роль в сериале «Уравнитель». Также Крис Нот лишился еще нескольких контрактов.