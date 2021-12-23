В России создали тест, способный сразу выявлять «омикрон»-штамм коронавируса

Научные организации Роспотребнадзора разработали тест, который способен сразу определить штамм «омикрон». Об этом рассказал директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов.

«Дополнительно разработаны тест-системы, которые дополнительно дифференцируют вариант «омикрон». То есть фактически используя такую тест-систему, мы отвечаем сразу на два вопроса: заражен ли человек SАRS-CoV-2, и если заражен, это вариант «омикрон» или нет », — сказал Максютов 22 декабря канале «Россия 1».

Сейчас тест-системы проходят лабораторные исследования, при необходимости они будут зарегистрированы и начнут применяться.