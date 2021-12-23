В России создали тест, способный сразу выявлять «омикрон»-штамм коронавируса

Научные организации Роспотребнадзора разработали тест, который способен сразу определить штамм «омикрон». Об этом рассказал директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов.
«Дополнительно разработаны тест-системы, которые дополнительно дифференцируют вариант «омикрон». То есть фактически используя такую тест-систему, мы отвечаем сразу на два вопроса: заражен ли человек SАRS-CoV-2, и если заражен, это вариант «омикрон» или нет », — сказал Максютов 22 декабря канале «Россия 1».
Сейчас тест-системы проходят лабораторные исследования, при необходимости они будут зарегистрированы и начнут применяться.
В Петербурге первая заболевшая с «омикроном» переехала с домашней самоизоляции в бокс больницы им. Боткина. А местоположение второго заболевшего в Смольном не раскрывают.
Как писала «Фонтанка», контактировавших с «омикроном» отправляют в обсерватор в Репино. В нём уже почти 90 человек.