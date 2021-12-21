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Центр им. Гамалеи: У всех ревакцинированных «Спутником» выявили антитела к штамму «омикрон»

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У всех ревакцинированных «Спутником V», принявших участие в исследовании Центра им. Гамалеи, выработались нейтрализующие антитела к штамму «омикрон». Об этом 21 декабря сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на исследование центра.

«Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к «омикрон»-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к «омикрону» в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», — говорится в сообщении.

Ранее в Центре им. Гамалеи заявляли, что эффективность «Спутника V» с бустерной дозой «Спутника Лайт» против нового штамма коронавируса должна составить около 80%.

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Комментарии (26)

LiChaBaTa
Удивительно. Номы это и без Гамалеи знали. И Путин давно про это сказал.
VKuser279092
И. Ильф и Е. Петров. Цитата из собрания сочинений: "Экстракт против мышей, бородавок и пота ног. Капля этого же экстракта, налитая в стакан воды, превращает его в водку, а две капли - в коньяк "Три звездочки". Этот же экстракт излечивает от облысения и тайных пороков. Он же лучшее средство для чистки столовых ножей".
266253348
прям путь арбидола, только благословение чуть свыше.
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