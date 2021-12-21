Центр им. Гамалеи: У всех ревакцинированных «Спутником» выявили антитела к штамму «омикрон»

У всех ревакцинированных «Спутником V», принявших участие в исследовании Центра им. Гамалеи, выработались нейтрализующие антитела к штамму «омикрон». Об этом 21 декабря сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на исследование центра.



«Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к «омикрон»-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к «омикрону» в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», — говорится в сообщении.

