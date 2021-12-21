Центр «Вектор» сфотографировал штамм «омикрон»

Специалисты центра «Вектор» показали фотографии «омикрон»-штамма коронавируса, сделанные с помощью микроскопа. Снимки опубликованы 21 декабря на сайте Роспотребнадзора.



Для исследования новой вариации ученые в лабораторных условиях заразили культуру клеток Vero E6 «омикроном». Клетки выращивались в специальных флаконах, их отделили от поверхности на шестые сутки после заражения вирусом.



«На снимках — везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки», — рассказали в центре.

