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Центр «Вектор» сфотографировал штамм «омикрон»

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Специалисты центра «Вектор» показали фотографии «омикрон»-штамма коронавируса, сделанные с помощью микроскопа. Снимки опубликованы 21 декабря на сайте Роспотребнадзора.

Для исследования новой вариации ученые в лабораторных условиях заразили культуру клеток Vero E6 «омикроном». Клетки выращивались в специальных флаконах, их отделили от поверхности на шестые сутки после заражения вирусом.

«На снимках — везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки», — рассказали в центре.

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Необычным специалисты называют то, что в случае с «омикрон»-штаммом вирус собирается медленно и в отличие от других вариантов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции. «В целом, состояние клеток при заражении штаммом «омикрон» соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами», — добавили в центре «Вектор».

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила, что штамм «омикрон» может стать «живой вакциной» от COVID-19 и позволит победить пандемию.

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Комментарии (7)

264940801
Да это фото анализа кала.
LiChaBaTa
Центр Вектор сфотографировался с штаммом Омикрон. Так все было скорее всего.
Brevnault
Надо было сделать селфи на фоне омикрона. А так не считается.
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