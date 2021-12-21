Центр «Вектор» сфотографировал штамм «омикрон»

Специалисты центра «Вектор» показали фотографии «омикрон»-штамма коронавируса, сделанные с помощью микроскопа. Снимки опубликованы 21 декабря на сайте Роспотребнадзора.
Для исследования новой вариации ученые в лабораторных условиях заразили культуру клеток Vero E6 «омикроном». Клетки выращивались в специальных флаконах, их отделили от поверхности на шестые сутки после заражения вирусом.
«На снимках — везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки», — рассказали в центре.
Необычным специалисты называют то, что в случае с «омикрон»-штаммом вирус собирается медленно и в отличие от других вариантов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции. «В целом, состояние клеток при заражении штаммом «омикрон» соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами», — добавили в центре «Вектор».
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила, что штамм «омикрон» может стать «живой вакциной» от COVID-19 и позволит победить пандемию.