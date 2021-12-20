В России создали сверхточный тест на клеточный иммунитет к COVID-19

Ученые НМИЦ гематологии Минздрава России экспериментально установили, какие фрагменты коронавируса чаще всего вызывают клеточный иммунный ответ, на основе полученных данных создана тест-система для определения клеточного иммунитета, — сообщает 20 декабря РИА Новости.



Исследователи оценили иммунный ответ более 400 добровольцев и обнаружили 75 фрагментов COVID-19, которые становятся мишенями для иммунной системы. Мутации «омикрона» же затронули лишь 2 из них.



«То есть существенно повлиять на защиту, которую дает клеточный иммунитет, они не могут», — делают вывод в НМИЦ гематологии Минздрава.

