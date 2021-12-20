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В России создали сверхточный тест на клеточный иммунитет к COVID-19

Российские ученые разработали тест на клеточный иммунитет к коронавирусу с точностью до 95%

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Ученые НМИЦ гематологии Минздрава России экспериментально установили, какие фрагменты коронавируса чаще всего вызывают клеточный иммунный ответ, на основе полученных данных создана тест-система для определения клеточного иммунитета, — сообщает 20 декабря РИА Новости.

Исследователи оценили иммунный ответ более 400 добровольцев и обнаружили 75 фрагментов COVID-19, которые становятся мишенями для иммунной системы. Мутации «омикрона» же затронули лишь 2 из них.

«То есть существенно повлиять на защиту, которую дает клеточный иммунитет, они не могут», — делают вывод в НМИЦ гематологии Минздрава.

Точность теста Corona-T-test, по заверениям создателей, достигает 95%.

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Комментарии (6)

hmkv
То есть "гамалейские" должны открытие это запомоить:)
Piter Russo
Другими словами - нмиц гематологии бизнес нии гамолея ставит под вопросом.
Если т клеточный иммунитет есть, зачем повторные прививки.
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