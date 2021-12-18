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После пожара на «Северной верфи» возбудили уголовное дело

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ на судостроительном заводе «Северная верфь» по статье 216, часть 1, УК РФ.

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Как сообщает 18 декабря пресс-служба ведомства, по данным следствия, 17 декабря около 18 часов на пятом стапеле завода загорелась надстройка судна, итогом стал крупный ущерб.

Сотрудники Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте продолжают работу: осматривают место происшествия и само судно, допрашивают работников, свидетелей. Назначен ряд экспертиз, проводится комплекс следственных действий по выяснению причин пожара.

Фото: СК на транспорте
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Сигнал о возгорании на территории «Северной верфи» на Корабельной улице, 6, поступил в пятницу в 18:22. Пламя охватило строящийся корвет, площадь составляла около 80 квадратных метров. Дым от пожара накрыл Кировский район. В ОСК спустя почти три часа сообщили, что горит корвет проекта 20385. Имя корабля ни ОСК, ни завод не назвали. По информации «Фонтанки», речь идёт о «Проворном». Пострадали трое пожарных.

Фото: СК на транспорте

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Комментарии (4)

Local
На городских новогодних праздниках
не рекомендовано использовать слова "Ёлочка,зажгись!" и
"Гори,гори ясно,чтобы не погасло".
AndrewBarsik
Странно, что не возбудили уголовное дело по статье "Диверсия" в отношении директора. Слабые следователи. Нет ни инициативы,
ни "наступательности". Вот после взрыва метана в шахте следствие сразу определило, что виноват собственник шахты, и отправило его под стражу.
Михаил Петров-Водкин
Имя корабля ни ОСК, ни завод не назвали.

И правильно сделали. Ибо корабль засекреченный, не имеющий мировых аналогов.
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