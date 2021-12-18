После пожара на «Северной верфи» возбудили уголовное дело

Как сообщает 18 декабря пресс-служба ведомства, по данным следствия, 17 декабря около 18 часов на пятом стапеле завода загорелась надстройка судна, итогом стал крупный ущерб.
Сотрудники Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте продолжают работу: осматривают место происшествия и само судно, допрашивают работников, свидетелей. Назначен ряд экспертиз, проводится комплекс следственных действий по выяснению причин пожара.
Сигнал о возгорании на территории «Северной верфи» на Корабельной улице, 6, поступил в пятницу в 18:22. Пламя охватило строящийся корвет, площадь составляла около 80 квадратных метров. Дым от пожара накрыл Кировский район. В ОСК спустя почти три часа сообщили, что горит корвет проекта 20385. Имя корабля ни ОСК, ни завод не назвали. По информации «Фонтанки», речь идёт о «Проворном». Пострадали трое пожарных.