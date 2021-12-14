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Центр Чумакова создаёт вакцину от ковида, используя клетки насекомых

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Центр имени М. П. Чумакова ведёт работы по созданию вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых. Об этом рассказал гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов 14 декабря на собрании в Российской академии наук.

«Несколько лет назад мы в ЮАР начали работы по созданию вакцин на основе вирусоподобных частиц, то есть вирусных частиц, лишенных генетического материала. Отработали ряд различных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас ведем работу по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых», — цитирует Ишмухаметова ТАСС.

Центр Чумакова разработал и производит вакцину от коронавируса «КовиВак», пользующуюся высоким спросом. Она была одобрена в России в феврале 2021 года. Весной была отправлена заявка на признание в ВОЗ. В организации ожидают, что ВОЗ может одобрить «КовиВак» в середине 2022 года.

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Комментарии (4)

angel of death
тараканы и клопы - тоже насекомые, но колоть жижу из таких насекомых не каждый готов...
Telman_spb
с огромным удовольствием сделаю эту прививку!
))
266203200
Строится на укол мутной жижей, насекомые!!
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