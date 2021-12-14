Центр Чумакова создаёт вакцину от ковида, используя клетки насекомых

Центр имени М. П. Чумакова ведёт работы по созданию вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых. Об этом рассказал гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов 14 декабря на собрании в Российской академии наук.



«Несколько лет назад мы в ЮАР начали работы по созданию вакцин на основе вирусоподобных частиц, то есть вирусных частиц, лишенных генетического материала. Отработали ряд различных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас ведем работу по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых», — цитирует Ишмухаметова ТАСС.

