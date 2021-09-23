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В Центре Чумакова рассказали, куда делся «КовиВак». Там модернизировали оборудование и обещают увеличить мощность производства

Центр Чумакова завершил модернизацию оборудования для производства вакцины «КовиВак»

Федеральный научный центр им. М. П. Чумакова РАН завершил модернизацию оборудования, что позволит нарастить мощности производства популярной антикоронавирусной вакцины «КовиВак». Об этом со ссылкой на Минобрнауки РФ 23 сентября сообщает ТАСС.

«Всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз, планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз. Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2–2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», — приводит агентство слова директора Центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова.

Ранее «Фонтанка» писала, что выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак», пользующейся ажиотажным спросом, был приостановлен на несколько месяцев. Согласно данным реестра Росздравнадзора, разработчик препарата, Центр Чумакова, с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30–90 тысяч доз в месяц.

В Москве, Петербурге и в других крупных городах запись на прививку «КовиВаком» регулярно приостанавливается при высоком спросе. Возможно, люди предпочитают этот препарат, поскольку он создан на классической платформе (используется инактивированный вирус). По мнению экспертов, и «КовиВак», и «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор» ещё долго не станут массовыми. До 95% потребностей в вакцинации от COVID-19 в ближайшем будущем будут закрывать «Спутник V» и «Спутник Лайт».

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