В Центре Чумакова рассказали, куда делся «КовиВак». Там модернизировали оборудование и обещают увеличить мощность производства

Федеральный научный центр им. М. П. Чумакова РАН завершил модернизацию оборудования, что позволит нарастить мощности производства популярной антикоронавирусной вакцины «КовиВак». Об этом со ссылкой на Минобрнауки РФ 23 сентября сообщает ТАСС.



«Всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз, планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз. Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2–2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», — приводит агентство слова директора Центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова.

