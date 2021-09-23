«Коммерсантъ»: Приостановлен выпуск одной из вакцин от ковида

Согласно данным реестра Росздравнадзора, разработчик препарата, Центр Чумакова, с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30–90 тысяч доз в месяц. Источники поясняют, что Центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где выпускается сырьё для препарата. Новое оборудование необходимо для того, чтобы увеличить объём производства. Сторонним компаниям передавать технологию производства центр не хочет, говорит один из собеседников издания.

Партнёру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, который собирался на основе субстанции разработчика массово выпускать вакцину на своих мощностях, пришлось притормозить. Летом в компании обещали запустить в августе производство 5 миллионов доз до конца года, теперь же признают, что приступят к работе не раньше конца осени.



В Москве, Петербурге и в других крупных городах запись на прививку «КовиВаком» регулярно приостанавливается при высоком спросе. Возможно, люди предпочитают этот препарат, поскольку он создан на классической платформе (используется инактивированный вирус). По мнению экспертов, и «КовиВак», и «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор» ещё долго не станут массовыми. До 95% потребностей в вакцинации от COVID-19 в ближайшем будущем будут закрывать «Спутник V» и «Спутник Лайт».

