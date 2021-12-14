Выяснилось, где собирал бомбы подрывник из православной гимназии. Двое раненых на пороге — опоздавшие на молитву

По данным издания, самодельная бомба состояла из металлической колбы (вероятно, термоса) со смесью химикатов, начинённой металлическими поражающими элементами. Следователи обыскали квартиры родителей 18-летнего Струженкова — они живут раздельно. Изъяли компьютеры, которыми мог пользоваться юноша, а у отца нашли элементы самодельного взрывного устройства. Предположительно, там и собирались СВУ, а испытывались в лесу. Один из знакомых Струженкова на допросе рассказал, что тот взрывал в лесу небольшие бомбы. Правда, речи об использовании их против людей якобы не шло.

Взрыв на пороге Православной классической гимназии во имя Преподобного Варлаама Серпуховского (Серпухов, Октябрьская улица, 40) прозвучал 13 декабря в 8:22. Через пару минут сторож Введенского Владычнего женского монастыря (гимназия расположена на его территории) нажал «тревожную» кнопку. Через десять минут приехали сотрудники ЧОП.

Прямо на месте взрыва пострадали трое: сам Струженков и два ученика, опоздавшие на утреннюю молитву. Их госпитализировали с рваными ранами ног, поражениями инородными предметами и ожогами. Взрывной волной в здании выбило двери, и пострадали девять детей. Они получили черепно-мозговые травмы, баротравмы и другие повреждения, не угрожающие их жизни. Их также увезли в больницу. Только один ребёнок отказался от госпитализации, посоветовавшись с родителями.



Раненый Струженков действительно оставался на месте около полутора часов. Специалист-взрывотехник Росгвардии допустил к нему медиков только в 11 часов, после того как осмотрел убедился, что другой взрывчатки у него нет. На месте происшествия эксперты собрали фрагменты металлической оболочки СВУ, поражающие элементы, а также сорванный взрывом ботинок Струженкова, из которого торчал гвоздь. По данным издания, молодого человека привезли в серпуховскую больницу имени Семашко со множественными ранениями, в том числе с тяжёлой минно-взрывной травмой, рваными ранами рук и ног, ожогами 3-й степени. Его состояние, напомним, оценивается как очень тяжёлое.

