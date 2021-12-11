Как вы это пьете? Почему цикорием стали заменять кофе и что в нем хорошего

Эксперты говорят, что сравнивать кофе с цикорием нельзя. Но мы сравним Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







По большому счету, сравнивать цикорий и кофе нельзя, потому что это разные растения. Но исторически сложилось, что именно цикорий рекомендуют тем, кому кофе противопоказан, а взбодриться и почувствовать кофейный (хотя бы приблизительно) вкус страсть как хочется. Кому-то цикорий просто не по душе из-за своего специфического вкуса. Но, во-первых, пить или не пить — это личное дело каждого. А во-вторых, полезное — не значит вкусное. Кстати, что там о пользе цикория? Может, и не стоит ничего менять?



Почему цикорием начали заменять кофе?

Считается, что первыми использовать цикорий в качестве кофезаменителя придумали французы еще в начале XIX века. Но совсем не из-за пользы, а из-за нехватки кофейных зерен. Это только потом ученые вздумали разобраться в его составе и эффектах и выяснили, что цикорий не хуже кофе, да еще и кофеина не содержит. С кофеином вообще отдельная история: он противопоказан людям с гипертонией, патологиями ЖКТ, сосудов и сердца. Представьте, что у такого человека еще и хроническая усталость. Как быть? Вот здесь цикорий и пригождается.

Цикорий бодрит так же, как кофе?

— Хотя в цикории нет кофеина, у него всё же есть бодрящий эффект, — говорит врач-диетолог Ирина Денисова. — Бодрит он благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Вряд ли можно всерьез сравнивать действие витаминов и кофеина, но, если на протяжении месяца (а то и дольше) ежедневно пить цикорий, общая утомляемость организма под действием комплекса витаминов понизится. Но много цикория тоже пить нельзя, а если нужно срочно взбодриться, то чашка черного кофе окажется куда эффективнее.



Ирина Денисова — врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат наук. Чем полезен цикорий?

По данным Роспотребнадзора, корень цикория (именно его используют для приготовления напитков) содержит до 75% инулина. Этот натуральный полисахарид используют для диетического питания при диабете. Он легко усваивается, играет роль мощного пребиотика, способствует снижению уровня сахара в крови, улучшению обмена веществ и пищеварения, а при регулярном употреблении повышает устойчивость организма к воздействию вредоносных бактерий.

— В медицине цикорный корень больше всего ценят за высокое содержание в нем высокомолекулярного полисахарида инулина, — говорит Ирина Денисова. — Именно инулин способствует улучшению обмена веществ и пищеварения. Все эти его свойства в комплексе играют положительную роль в профилактике и лечении диабета, а также в борьбе с лишним весом. Тем не менее, надо четко понимать, что чуда не бывает, и ничего не меняя в своем рационе и физической нагрузке, решить проблему лишнего веса исключительно за счет цикория (или любого другого продукта) невозможно.



Цикорий оказался богат на витамины. За их счет человек и получает энергию Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Помимо витаминов, в цикории содержатся лактулоза, селен, фосфор, кальций, цинк, — говорит психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич. — Большую роль в его пользе для организма играют пищевые волокна, которые обеспечивают правильную работу кишечника и улучшают микрофлору. Достаточное потребление клетчатки позволяет снижать глюкозу и вредный холестерин, а также уменьшает чувства голода, поэтому избежать переедания будет намного проще. Рассматривая, чем полезен растворимый цикорий, необходимо упомянуть его низкую калорийность — всего 21 ккал на 100 грамм продукта. Учитывая, что для приготовления одной чашки необходимо всего 5 грамм порошка, количество калорий в напитке будет минимальным. По этой причине его могут безбоязненно употреблять люди, которые стремятся избавиться от излишнего веса.

Анна Ивашкевич — психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассесмента состояния здоровья человека.

Среди энергетиков природного происхождения цикорий занимает первое место по своей эффективности. Медики советуют пить его в тех случаях, когда кофе противопоказан по состоянию здоровья, но вам очень хочется улучшить свое настроение, повысить работоспособность и справиться с упадком сил. Напиток, выпитый натощак, притупляет ощущение голода и значительно снижает аппетит.

В цикории исследователи нашли множество полезных свойств Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Также эксперты отмечают, что цикорий полезен мужчинам в плане улучшения работы мочеполовой системы. Он усиливает кровоток в предстательной железе, помогает устранять застойные процессы малого таза и благотворно влияет на потенцию. Особенно актуально растение для мужчин с вредными привычками и неполноценным питанием, поскольку с возрастом такие люди больше склонны к инфарктам.

Женщины ценят цикорий за его положительное воздействие на волосы и кожу. Такой напиток помогает восстанавливать коллагены, которые отвечают за эластичность и упругость кожи. Поскольку в цикории нет кофеина, его могут смело пить беременные женщины и кормящие мамы.

Цикорий вызывает зависимость?

Зависимость вызывает кофеин. А в цикории его нет. Поэтому и на нервную систему он воздействует мягко, не будоражит, а, наоборот, приводит в равновесие. То есть в зависимости от нервного состояния человека либо придает энергии, либо снимает лишнее напряжение. Ну и, конечно, ни о какой зависимости речи и быть не может.

У цикория есть противопоказания?



Говорить о том, что всем непременно нужно отказываться от кофе в пользу цикория, тоже нельзя. Во-первых, у кофе есть свои положительные качества.

Если кофе вам не противопоказан, возможно, его и не нужно ни на что менять Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Во-вторых, у цикория есть свой персональный список противопоказаний. Его не рекомендуют пить при варикозном расширении вен и желчнокаменной болезни. У некоторых людей цикорий может вызывать аллергические реакции или индивидуальную непереносимость, поэтому при склонности к аллергии его следует использовать с осторожностью (и не давать детям до года, после года — с осторожностью). Из-за того, что под воздействием магния и аскорбиновой кислоты напиток расширяет сосуды и разжижает кровь, он противопоказан людям с гипотонией или частыми скачками давления. Даже одна чашка цикория может значительно снизить артериальное давление, что проявляется у гипотоников появлением тошноты, слабости, головокружения.

Ну и не забывайте, что цикорий — лекарственное растение. Поэтому специалисты не рекомендуют выпивать его больше 300 мл в день (максимум — две чашки). Передозировка — это всегда вред, даже если дело касается натуральных лекарств.

