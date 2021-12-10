Петербургский ресторан предлагает свежий взгляд на новогодний корпоратив

Двухуровневый ресторан La Vue находится на высоте 60 метров — на крыше отеля. Его стильные интерьеры созданы шведским архитектурным бюро, а за окнами расстилается пейзаж, достойный кисти живописца: акватория Невы, мосты, исторические здания. Уникальность этого места не раз подтверждалась официально. В 2019 году La Vue получил премию HoReCa UP Ultra Professional в номинации «Лучший вид из окна», а в 2021 был признан «Лучшей видовой точкой в городе» по итогам премии «Отличный Петербург».
Поэтому новогодний корпоратив в La Vue — это не только веселая вечеринка и изысканный банкет, но и незабываемые впечатления, которые еще долго будут радовать гостей. Ресторан рассчитан на 380 посадочных мест. Для проведения праздника можно выбирать любой из семи залов. Среди них есть лофт, оранжерея, пространство с мезонином и, конечно же, панорамный зал. У всесезонной террасы La Vue в дополнение к огромным окнам застеклен потолок, она оснащена климат-контролем и световым оборудованием.
Если корпоративом заниматься некогда, можно поручить все сотрудникам ресторана — они организуют праздник «под ключ». La Vue предлагает готовое банкетное меню от шеф-повара Антона Филиппова. Торт из натуральных ингредиентов приготовит шеф-кондитер ресторана, а сомелье порекомендует напитки. В дополнение к банкету можно установить шоколадный фонтан, устроить лимонад- или кенди-бар.
Разработка индивидуального сценарного плана займется арт-директор заведения. По желанию заказчика перед гостями расстелют красную дорожку, зал украсят праздничным декором. Ресторан готов взять на себя и музыкально-развлекательную программу — пригласить знаменитого артиста, кавер-группу, диджея и даже устроить фейерверк.
Материал подготовлен специально для ресторана La Vue