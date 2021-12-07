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Из-за большого количества снега в трех районах Петербурга открывают временные пункты складирования

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В различных районах Петербурга из-за большого количества снега открывают места его временного складирования. Как сообщили 7 декабря в комитете по благоустройству, решение было принято совместно с МЧС.

Это позволит сократить время на вывоз снега из отдаленных частей города к тем точкам, которые будут находиться ближе, чем пункты Водоканала.

В настоящий момент определены три места в трех районах города: на Гусарской ул. в Пушкине; в районе Анисимовской дороги в Красногвардейском районе; на ул. Свободы в Красном Селе.

Если снегопады продолжатся, число временных мест складирования будет увеличено. «Дополнительные адреса уже согласованы с районными администрациями», — добавили в комитете.

С начала зимы высота выпавших осадков уже превысила 40 сантиметров. С городских дорог собрано и вывезено более 318 тыс. кубометров снега, которые увезли примерно 15 тыс. самосвалов.

На складированные сугробы у дорог и площадей петербуржцы жаловались с прошлой недели. Так, несколько дней борьбы с последствиями циклона «Бенедикт» позволили уборочной технике собрать целый хребет на Дворцовой площади. Схожую картину наблюдали в разных районах города — в частности, на Петроградской набережной, на Орловской улице и на Мебельной. «Горы» самосвалы устроили и на улице Куйбышева, после чего комитет по благоустройству назвал складирование снега «вынужденной мерой».

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Комментарии (3)

VKuser122709305
Гении, а по результатам предидущих зим это им сразу 2го декабря в голову не пришло?
ДуремарСПб.
Где сбегловская волшебная лопата?Где Валины лазеры для соосулек убийц?Импотенты.
Ганс-Дитрих Геншер
открыли уже, на дворцовой, гыгы
и в остальной зоне платной парковки)
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