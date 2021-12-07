Из-за большого количества снега в трех районах Петербурга открывают временные пункты складирования

В различных районах Петербурга из-за большого количества снега открывают места его временного складирования. Как сообщили 7 декабря в комитете по благоустройству, решение было принято совместно с МЧС.



Это позволит сократить время на вывоз снега из отдаленных частей города к тем точкам, которые будут находиться ближе, чем пункты Водоканала.



В настоящий момент определены три места в трех районах города: на Гусарской ул. в Пушкине; в районе Анисимовской дороги в Красногвардейском районе; на ул. Свободы в Красном Селе.

