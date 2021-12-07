Из-за большого количества снега в трех районах Петербурга открывают временные пункты складирования

В различных районах Петербурга из-за большого количества снега открывают места его временного складирования. Как сообщили 7 декабря в комитете по благоустройству, решение было принято совместно с МЧС.
Это позволит сократить время на вывоз снега из отдаленных частей города к тем точкам, которые будут находиться ближе, чем пункты Водоканала.
В настоящий момент определены три места в трех районах города: на Гусарской ул. в Пушкине; в районе Анисимовской дороги в Красногвардейском районе; на ул. Свободы в Красном Селе.
Если снегопады продолжатся, число временных мест складирования будет увеличено. «Дополнительные адреса уже согласованы с районными администрациями», — добавили в комитете.
С начала зимы высота выпавших осадков уже превысила 40 сантиметров. С городских дорог собрано и вывезено более 318 тыс. кубометров снега, которые увезли примерно 15 тыс. самосвалов.
На складированные сугробы у дорог и площадей петербуржцы жаловались с прошлой недели. Так, несколько дней борьбы с последствиями циклона «Бенедикт» позволили уборочной технике собрать целый хребет на Дворцовой площади. Схожую картину наблюдали в разных районах города — в частности, на Петроградской набережной, на Орловской улице и на Мебельной. «Горы» самосвалы устроили и на улице Куйбышева, после чего комитет по благоустройству назвал складирование снега «вынужденной мерой».